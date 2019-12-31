Россияне назвали самые популярные блюда новогоднего стола

Самыми популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат оливье (73%), мандарины (65%) и селедка под шубой (60%), следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, за 10 лет популярность блюд в новогоднюю ночь на столе у россиян не изменилась – в 2019 году ими снова станут оливье (73% – в 2009 году 69%), мандарины (65% – в 2009 году 73%) и селедка под шубой (60% – в 2009 году 50%). Кроме того, россияне планируют поставить на стол холодец (38%), икру (31%), оливки (23%), салаты цезарь (18%) и греческий (15%), заливную рыбу (15%), креветки (11%), роллы и пиццу (по 9%), не знают, не будут готовить или пойдут в гости, ресторан 4% опрошенных, передает РИА «Новости».

При этом шампанское собираются пить 56% россиян (79% в 2009), вино – 21% (34% в 2019 году), водку – 15% (42% в 2019 году). Также более половины граждан (52%) будут пить безалкогольные напитки.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в 17 декабря 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в пятницу депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести салат оливье, фильм «Ирония судьбы» и посещение бани 31 декабря в список нематериального культурного наследия человечества.

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