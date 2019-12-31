После того, как убийц Майдана отдали врагу, вывод будет один: пленных – не брать!

Кстати, основная задача “вольноотпущенных беркутов” – это сломить боевой дух украинцев. Чтобы “перестали сопротивляться” и “опустились руки”.

Иной задачи нет, так как:

1. Быдлу, на тех пленных – похрен (было, и будет).

2. Патриоты – преимущественно в ярости, так как отпустили убийц Небесной сотни.

То есть, рейтинги тут явно пойдут “не вверх”.

Помню, в 2014 году, я останавливал и успокаивал людей, которые хотели совершить над убийцами Майдана “суд Линча”.

Больше не буду.

И не раз читал в ленте, что те, кто раньше брал пленных из стана врага, пишут, что сегодня “сделали выводы” после нынешнего обмена.

Власть в Украине меняется часто.

Такая страна. Такая культура. Такие традиции.

Как бы чего ни закручивали, и каков бы % быдла ни был.

Впереди страну ждут времена макаберные, но интересные.

Аллан Левитов

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Последнее: Кстати, основная задача “вольноотпущенных беркутов” – это сломить боевой дух украинцев. Чтобы “перестали сопротивляться” и “опустились руки”. Иной задачи нет, так как: 1. Быдлу, на тех пленных – похрен (было, и будет). 2. Патриоты – преимущественно в ярости, так как отпустили убийц Небесной сотни. То есть, рейтинги тут явно пойдут “не вверх”. Помню, в 2014 […]