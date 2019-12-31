После того, как убийц Майдана отдали врагу, вывод будет один: пленных – не брать!

Кстати, основная задача “вольноотпущенных беркутов” – это сломить боевой дух украинцев. Чтобы “перестали сопротивляться” и “опустились руки”.
Иной задачи нет, так как:
1. Быдлу, на тех пленных – похрен (было, и будет).
2. Патриоты – преимущественно в ярости, так как отпустили убийц Небесной сотни.
То есть, рейтинги тут явно пойдут “не вверх”.
Помню, в 2014 году, я останавливал и успокаивал людей, которые хотели совершить над убийцами Майдана “суд Линча”.
Больше не буду.
И не раз читал в ленте, что те, кто раньше брал пленных из стана врага, пишут, что сегодня “сделали выводы” после нынешнего обмена.
Власть в Украине меняется часто.
Такая страна. Такая культура. Такие традиции.
Как бы чего ни закручивали, и каков бы % быдла ни был.
Впереди страну ждут времена макаберные, но интересные.
Аллан Левитов
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кстати, основная задача “вольноотпущенных беркутов” – это сломить боевой дух украинцев. Чтобы “перестали сопротивляться” и “опустились руки”. Иной задачи нет, так как: 1. Быдлу, на тех пленных – похрен (было, и будет). 2. Патриоты – преимущественно в ярости, так как отпустили убийц Небесной сотни. То есть, рейтинги тут явно пойдут “не вверх”. Помню, в 2014 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов / 6 декабря
- Мнение: Пусть матерятся, лишь бы не по-русски / 21 декабря
- Шнуров обругал Гагарину за обращение с подопечными на шоу «Голос» / 14 декабря
- Наука: Синий свет оказался слабой помехой режиму дня / 25 декабря
- В Сети появился первый снимок Huawei Nova 6 SE с похожей на iPhone 11 Pro камерой / 24 ноября
- Порошенко взял за горло нерешительного Зеленского / 3 декабря
- Ученые выяснили, как побороть наследственный рак груди / 29 апреля
- Эксперты назвали 8 опасных признаков обезвоживания / 27 ноября