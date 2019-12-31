«БУДЬ ЗДОРОВ, ТАРАКАН!»

31.12.2019, 7:57, Разное

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Товарищ Путин проехался на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, открыв железнодорожное движение по мосту, который построил «человек с простой русской фамилией Ротенберг».

В одной из районных больниц Вологодской области торжественно, с перерезанием красной ленточки, открыли лифт, а в ветеринарной клинике Красноярска прооперировали самку таракана.



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Последнее: Кстати, основная задача “вольноотпущенных беркутов” – это сломить боевой дух украинцев. Чтобы “перестали сопротивляться” и “опустились руки”. Иной задачи нет, так как: 1. Быдлу, на тех пленных – похрен (было, и будет). 2. Патриоты – преимущественно в ярости, так как отпустили убийц Небесной сотни. То есть, рейтинги тут явно пойдут “не вверх”. Помню, в 2014 […]

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