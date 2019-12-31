Стала известна реакция Токио на побег экс-главы Nissan в Ливан

Японское правительство вряд ли добьется от властей Ливана выдачи бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в госструктурах.

Тем не менее, по его данным, Токио планирует вступить в контакт с властями Ливана и хочет создать условия для проведения суда над бывшим менеджером, начало которого запланировано на весну 2020 года, передает ТАСС.

Телеканал со ссылкой на национальную иммиграционную службу также сообщил, что Гон мог выехать из Японии по чужим документам.

Тем временем один из бывших членов совета директоров автоконцерна Nissan Грегори Келли, считающийся «правой рукой» Карлоса Гона, сообщил, что ничего не знал о передвижениях экс-главы компании.

Ранее бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон подтвердил свое бегство в Ливан и обвинил власти Японии в нарушении основных прав человека и политическом преследовании.

Напомним, 19 ноября 2018 года Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов). Ему было запрещено покидать его токийскую квартиру и встречаться с супругой без соответствующего разрешения.

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Последнее: Японское правительство вряд ли добьется от властей Ливана выдачи бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в госструктурах. Тем не менее, по его данным, Токио планирует вступить в контакт с властями Ливана и хочет создать условия для проведения суда над бывшим менеджером, начало […]