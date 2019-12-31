Мнение: О шикарном подарке от Путина россиянам к Новому году

Напрасно мутили воду те, кто сомневались в провидческом гении нашего нынешнего президента. Забыли они, что Владимир Путин родился под счастливой звездой, благодаря чему ещё на первом своём сроке получил неофициальный титул «тефлоновый».

И наоборот, правы те, кто верили, надеялись и ждали. Им осталось подождать всего чуть-чуть. И под бой курантов уважаемый Владимир #Путин, как рождественский Санта-Клаус, преподнесёт всем свой шикарный подарок…

Через несколько дней, в крайнем случае – месяцев, жизнь россиян чудесным образом преобразится.

Ведь уже в 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долл. в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров жилья на семью из трёх человек, а средний класс увеличится до более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до 3%.

Россияне также получат веские поводы гордиться своей страной. Совсем скоро она станет «великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь при этом и от конкурентных сырьевых преимуществ». #Россия не только расширит «глобальные конкурентные преимущества в традиционных сферах – энергетика, транспорт, переработка природных ресурсов», – но и совершит «рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе её перехода на новую технологическую базу». А это прорывные био-, инфо- и #нанотехнологии. В итоге наступающий год станет периодом окончательного закрепления «лидирующих позиций России в мировом хозяйстве».

Это всё планировалось давно, минимум с 2008 г., и все эти годы планомерно в тайне воплощалось в жизнь. Так что Владимиру Путину осталось только взмахнуть своей волшебной палочкой по окончании традиционного новогоднего поздравления, и…

А что, собственно, тогда произойдёт?

Все цитаты выше взяты из официального документа – Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Разработали её по указанию президента России Владимира Путина ещё в 2007 году, а воплощать эти идеи начало российское правительство под руководством премьер-министра Владимира Путина с мая 2008 года, когда президентом стал Дмитрий Медведев. Потом, правда, произошла рокировочка. Но главные исполнители остались теми же. С них, как говорится, и спрос.

Из всего записанного в Концепции более-менее достигнуты цели по инфляции. Вот уже третий год она остаётся в диапазоне 3-4% по официальной статистике. Россия всё ещё остаётся в группе экономических лидеров: шестое место, если считать по такому утешительному показателю, как ВВП по ППС. Но по номиналу она вылетела из десятки крупнейших…

Фактические темпы роста экономики оказались далеки от прогнозировавшихся в 2008 году. Среднегодовой рост ВВП в 2014–2018 годах составил лишь 0,5%. В 2019–2020 годах рост, согласно прогнозу Минэкономразвития, составит 1,3–1,7%. Это всё катастрофически ниже амбициозных планов.

Столь же плачевно обстоит дело с доходами населения. Концепция декларировала цель увеличить их по итогам 2020 года на 64–72% по сравнению с 2012 годом. Однако если в 2007–2013 годах доходы населения выросли на 22% в общей сложности, то с 2014 года началось их сокращение, которое сменилась нулём только в 2018 году. То есть, за 12 лет реальные располагаемые доходы выросли на 16-18% примерно. Хотя большинство россиян, пожалуй, скажут, что в 2007 году и даже в первой половине 2008 года они жили побогаче, нежели сейчас.

Конечно, можно кивать на глобальный #кризис. Но он закончился лет 10 назад. За это время сопоставимые страны, #Индия и #Китай, рванули далеко вперёд. Экономика #США выросла раза в 1,5 по номиналу. Россия же ощетинившись, как ёж, попятилась назад, как рак… И это был единодушный выбор президента и народа!

Так каких подарков нам ждать ещё от Владимира Путина?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Напрасно мутили воду те, кто сомневались в провидческом гении нашего нынешнего президента. Забыли они, что Владимир Путин родился под счастливой звездой, благодаря чему ещё на первом своём сроке получил неофициальный титул «тефлоновый». И наоборот, правы те, кто верили, надеялись и ждали. Им осталось подождать всего чуть-чуть. И под бой курантов уважаемый Владимир #Путин, как рождественский […]