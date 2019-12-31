Экс-глава Nissan обвинил власти Японии в политическом преследовании

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в нарушении основных прав человека и политическом преследовании.
Карлос Гон подтвердил Reuters, что прибыл в Ливан, пояснив, что бегство из Японии даст ему возможность общаться с прессой.
«Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования», – приводит слова Гона ТАСС.
Он обвинил японскую судебную систему в том, что та отказывает людям в их основных правах, и заявил, что не собирается «находиться у нее в плену».
В Токийском окружном суде ранее подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.
Ранее стало известно, что бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии.
Напомним, 19 ноября 2018 года Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.
В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов). Ему было запрещено покидать его токийскую квартиру и встречаться с супругой без соответствующего разрешения.
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Последнее: Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в нарушении основных прав человека и политическом преследовании. Карлос Гон подтвердил Reuters, что прибыл в Ливан, пояснив, что бегство из Японии даст ему возможность общаться с прессой. «Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования», – […]
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