В Уругвае ввели ЧС из-за массовых убийств женщин

31.12.2019, 7:19, Новости дня

Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию из-за растущего числа убийств женщин, сообщили в администрации главы государства.

«Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент … решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Помимо этого, в школах и в тюрьмах будут проведены общественные кампании и виртуальные курсы по пропагандированию защиты женщин.

По данным МВД Уругвая, ежедневно в стране регистрируется 108 жалоб на насилие по половому признаку. Три молодые женщины были убиты во время рождественских каникул.

Напомним, в августе Васкес сообщил, что врачи обнаружили у него образование, которое, предположительно, является злокачественным.



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Последнее: Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию из-за растущего числа убийств женщин, сообщили в администрации главы государства. «Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент … решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку», – передает РИА «Новости» сообщение администрации. Помимо этого, в школах и в тюрьмах будут проведены […]

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