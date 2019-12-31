В Уругвае ввели ЧС из-за массовых убийств женщин

Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию из-за растущего числа убийств женщин, сообщили в администрации главы государства.
«Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент … решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Помимо этого, в школах и в тюрьмах будут проведены общественные кампании и виртуальные курсы по пропагандированию защиты женщин.
По данным МВД Уругвая, ежедневно в стране регистрируется 108 жалоб на насилие по половому признаку. Три молодые женщины были убиты во время рождественских каникул.
Напомним, в августе Васкес сообщил, что врачи обнаружили у него образование, которое, предположительно, является злокачественным.
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Последнее: Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию из-за растущего числа убийств женщин, сообщили в администрации главы государства. «Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент … решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку», – передает РИА «Новости» сообщение администрации. Помимо этого, в школах и в тюрьмах будут проведены […]
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