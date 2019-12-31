Дарья Пынзарь в пиджаке на голое тело напомнила о приближении Нового года

Одна из самых ярких экс-участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь на странице в Instagram обнародовала новое фото. Знаменитость в пиджаке на голое тело напомнила подписчикам о приближающемся праздновании Нового года.

Дарья Пынзарь несмотря на рождение двоих детей – сыновей Артёма и Давида, а также на 33-летний возраст, у многих вызывает зависть стройной фигурой и роскошными формами. Бизнесвумен нередко публикует в соцсети фото в откровенных нарядах, неизменно вызывая восхищение подписчиков. Так, в одном из последних постов Пынзарь обнародовала снимок, на котором запечатлена в «смелом образе» — в надетом на обнажённое тело пиджаке и босоножках на высоком каблуке. Наряд оставляет приоткрытым часть груди и позволяет продемонстрировать длинные стройные ноги.



В комментариях некоторые фолловеры интересуются, как на подобную откровенность реагирует Сергей Пынзарь, на что супруга заверила: «Он не против». Часть подписчиков поддержала Дарью Пынзарь, уверяя, что снимок «эротичный и красивый», а вот другие напомнили бизнесвумен о возрасте и детях, которые «требуют быть более скромной».

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