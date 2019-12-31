Москва может поставить вопрос ребром: мол, вы даете воду в Крым, а мы, может, обменяем крымских политзаключенных

Количество украинских политзаключенных в аннексированном Крыму только растет, но Офис президента Украины не уделяет этой теме должного внимания.
За освобождение удерживаемых в Крыму украинских политзаключенных Кремль может потребовать от властей Украины возобновить подачу воды на аннексированный полуостров. Такое мнение выразил адвокат Николай Полозов.
«Обмен, подобный вчерашнему, был два года назад, в 2017 году. Тогда администрация [пятого президента Украины Петра] Порошенко также проводила переговоры, составляла списки – был определен перечень людей, подлежащих передаче. И их передали.
Что касается этого обмена, то еще после встречи в нормандском формате Офис президента [Владимира] Зеленского выпустил коммюнике, в котором указал, что обмен будет производиться в отношении всех установленных лиц. Но при этом там была ссылка, что это касается лиц, имеющих отношение к боевым действиям на Донбассе.
И уже тогда было понятно, что украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ и в Крыму, этот обмен касаться не будет. Конечно, подобная позиция вызывает массу вопросов. По всей видимости, вопрос Крыма в Париже Зеленский так и не поднял», – отметил Полозов.
По его словам, идентичность полуострова как украинского субъекта держится на позиции политзаключенных.
«Освобождение крымских татар и украинских политзаключенных в Крыму так или иначе увязано с вопросом оккупации полуострова. Возможно, Офису президента гораздо комфортнее обсуждать газовые вопросы. Но такая позиция у многих в Крыму вызывает недоумение.
Ведь вся идентичность Крыма как украинского субъекта держится на позиции политзаключенных. И когда власти в очередной раз закрывают глаза на данную проблему, этим людям становится очень обидно, что вопрос их освобождения где-то третьестепенный по приоритету», – сказал адвокат.
Он подчеркнул, что властям РФ неинтересна судьба удерживаемых лиц.
«Интересно также, остался ли в Украине обменный материал? На кого Кремль будет менять этих заложников? И тут возникает вопрос – зачем Кремлю вообще процедура обмена? Он получает политические преференции.
Люди Кремлю не интересны – это лишь формальный повод для обмена. Поэтому я не исключаю, что Москва может поставить вопрос ребром: мол, вы даете воду в Крым, а мы, может, обменяем крымских политзаключенных.
Если не будет постоянного давления на Кремль, судьба политзаключенных в Крыму может оказаться незавидной. А учитывая темпы, которыми Кремль набирает заложников в Крыму, их число может лишь увеличиться.
Только за последние три месяца там задержали четверых граждан Украины. То есть их количество только растет, а Офис президента эту тему осторожно обходит», – резюмировал Полозов.
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