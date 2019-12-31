Стало известно содержание нового фильма о Гарри Поттере

Журналисты из издания We Got This Covered узнали, что создатели фильмов о Гарри Поттере покажут в продолжении фэнтези-истории.
Ожидается, что сюжет новой картины будет основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя. Большая часть оригинального актерского состава вернется, а также будет добавлено несколько сюжетных линий, передает РИА «Новости».
Так, одним из центральных персонажей картины станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца-злодея.
Дополнительно стало известно, что фильм положит начало сериалу, сюжет которого сосредоточится на Альбусе Северусе, младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части «Даров смерти».
Источник не исключает, что сценаристом выступит британская писательница Джоан Роулинг.
Ранее писательница извинилась перед читателями за гибель профессора Римуса Люпина и домового эльфа Добби.
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