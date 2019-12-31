Мнение: Белые каски. Южное досье

Документальный фильм Anna-News о структуре и деятельности террористов из "Белых касок" в Сирии.
В фильме представлены эксклюзивные кадры и интервью с бывшими участниками "Белых касок".
Аннотация:
«Белые каски» давно стали «брендом» сирийского конфликта. Их сообщения о применении химического оружия уже дважды становились предлогом для нанесения ударов по правительственным войскам.
В августе 2018 года сирийская армия освободила провинции Дараа и Кунейтра. На юге Сирии осталось около 300 бывших членов «Белых Касок». Эти люди не приняли предложение руководства уехать через Израиль или эвакуироваться в Идлиб.
«Anna News» удалось встретиться с бывшими работниками «Белых Касок». По итогам месяца работы был собран эксклюзивный материал, проливающий свет на детали работы «независимой» организации — обучение, финансы, связи с иностранными спецслужбами.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Документальный фильм Anna-News о структуре и деятельности террористов из "Белых касок" в Сирии.В фильме представлены эксклюзивные кадры и интервью с бывшими участниками "Белых касок". Аннотация: «Белые каски» давно стали «брендом» сирийского конфликта. Их сообщения о применении химического оружия уже дважды становились предлогом для нанесения ударов по правительственным войскам.В августе 2018 года сирийская армия освободила провинции […]
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