Мнение: Белые каски. Южное досье

Документальный фильм Anna-News о структуре и деятельности террористов из "Белых касок" в Сирии.

В фильме представлены эксклюзивные кадры и интервью с бывшими участниками "Белых касок".

Аннотация:

«Белые каски» давно стали «брендом» сирийского конфликта. Их сообщения о применении химического оружия уже дважды становились предлогом для нанесения ударов по правительственным войскам.

В августе 2018 года сирийская армия освободила провинции Дараа и Кунейтра. На юге Сирии осталось около 300 бывших членов «Белых Касок». Эти люди не приняли предложение руководства уехать через Израиль или эвакуироваться в Идлиб.

«Anna News» удалось встретиться с бывшими работниками «Белых Касок». По итогам месяца работы был собран эксклюзивный материал, проливающий свет на детали работы «независимой» организации — обучение, финансы, связи с иностранными спецслужбами.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Документальный фильм Anna-News о структуре и деятельности террористов из "Белых касок" в Сирии.В фильме представлены эксклюзивные кадры и интервью с бывшими участниками "Белых касок". Аннотация: «Белые каски» давно стали «брендом» сирийского конфликта. Их сообщения о применении химического оружия уже дважды становились предлогом для нанесения ударов по правительственным войскам.В августе 2018 года сирийская армия освободила провинции […]