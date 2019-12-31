«Частная лавочка»: известный певец раскрыл скандальную подноготную «Евровидения»

Одной из самых скандальных тем в Сети в этом году стало известие о желании Ольги Бузовой попробовать свои силы на «Евровидении». Впрочем, ее не пустили представлять страну, однако Лоза заметил, что такой вариант развития событий вполне имел место быть.

«Раньше было хотя бы подобие какого-то народного голосования. Последние лет десять уже никто никого не спрашивает. Та контора, которая купила права на отправку, она и отравляет своих кандидатов. Поэтому если она дружит с этой конторой, то почему бы и нет? Какая разница, кого им отправлять?», – высказался певец, комментируя желание Бузовой отправиться петь на международный конкурс.

Он подчеркнул, что сейчас не Россия представляет на «Евровидении» собственные интересы, а персоны, которые желают продвинуть в массы свои идеи. Юрий также заметил, что на конкурсе наша страна не показывает самобытность собственной культуры.

«Мы же поем английские песни, ставим номера, поставленные иностранцами, надеваем одежды, сделанные там. То есть мы ничего нашего туда не везем. Поэтому если Бузова выйдет, споет шведскую песню во французском костюме, швейцарцы ей поставят номер, пусть едет туда и поет. Если мы не собираемся представлять Россию. А эти наши – контора сама, которая занимается «Евровидением», это частная лавочка, она абсолютно не имеет никакого отношения. Потому что нас она не спрашивает, кого именно посылать, значит, это частная лавочка», – подытожил Лоза в интервью телеканалу «Царьград».

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Публикация от Evgeniy Stukalin (@evgeniystukalin) 11 Дек 2019 в 12:53 PST

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Последнее: Одной из самых скандальных тем в Сети в этом году стало известие о желании Ольги Бузовой попробовать свои силы на «Евровидении». Впрочем, ее не пустили представлять страну, однако Лоза заметил, что такой вариант развития событий вполне имел место быть. «Раньше было хотя бы подобие какого-то народного голосования. Последние лет десять уже никто никого не спрашивает. […]