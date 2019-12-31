Наргиз Закирова об обвинениях в русофобии: «Заказчик доволен, я – враг народа»

31.12.2019, 6:04, Разное

Известная отечественная исполнительница Наргиз Закирова на странице в Instagram категорически опровергла обвинения в русофобии. Певица отметила, что никогда не говорила о нелюбви к России, но при этом стала «врагом народа», а «заказчик» организованной против неё кампании остался доволен.
Наргиз Закирова отрицает, что произносила в адрес россиян слово «рожи» и говорила о ненависти к стране. Она готова пройти проверку на полиграфе, если это потребуется, но обвинения не признаёт, называя их «мерзкой и подлой ложью». Певица отметила, что против неё развернули «кампанию вселенского масштаба» и длится это уже несколько месяцев, начавшись с разрыва контракта с лейблом Максима Фадеева. Закирова не называет конкретных фамилий, но говорит, что люди не настолько глупы, чтобы не понять, о чём и о ком идёт речь.

Также певица упомянула о написанной недавно песне, посвящённой травле и обвинениям в русофобии. По словам Наргиз Закировой, слова трека касаются конкретно «заказчика». Певица не готова «давать себя в обиду» и становиться «врагом народа», а потому и решила опровергнуть ложь, признавшись, что искренне любит Россию и не намерена никуда уезжать от своих поклонников.



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Последнее: Известная отечественная исполнительница Наргиз Закирова на странице в Instagram категорически опровергла обвинения в русофобии. Певица отметила, что никогда не говорила о нелюбви к России, но при этом стала «врагом народа», а «заказчик» организованной против неё кампании остался доволен. Наргиз Закирова отрицает, что произносила в адрес россиян слово «рожи» и говорила о ненависти к стране. Она […]

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