Максим Суханов: «Да не раскачается эта лодка»

Знаменитый актер — о своих ролях и регалиях, о радиоактивности власти и о нашем вечном бумеранге: коммуно-имперской ностальгии по Сталину.

Недавно вышедший в прокат фильм «Сквозь черное стекло» Константина Лопушанского — мистическая история о мезальянсе олигарха и незрячей девушки из монастыря — вызвал полярные отклики: от превосходных до убийственных. Дмитрий Быков, к примеру, хвалит картину за точное попадание в дух времени и его эмоцию. Можно спорить и о жанрах — притча это или жестокий романс, роман об эпохе или сатирический плакат. На фестивале «Сталкер» фильм получил приз имени Марлена Хуциева. Герой Максима Суханова — богач, хозяин жизни, раньше бы сказали «новый русский», теперь уже «поживший русский»…

— Ваш персонаж сделан жирными масляными красками. Так была поставлена режиссером задача или таким вы его придумали?

— Перед съемками мы с Константином Сергеевичем долго — наверное, в течение года — встречались, дискутировали, улаживали антагонизмы…

— Уладили?

— Что значит «уладили»? Есть режиссерское видение… У меня остались какие-то нереализованные идеи, желания. Но дело же не в моих конкретных предложениях. Вроде бы мы говорили об одном, но каждый в тексте видел свое, непросто было соединить это воедино. На кинопробах я попытался выполнить то, что вычитал в сценарии Лопушанского, без своих собственных добавлений. И это подошло Константину Сергеевичу. Работать было непросто, но интересно. Что касается жирных красок, для меня они — выражение сути живого человека. Не просто пластика физического субъекта. Нет. Во всем том, что он делает, — как говорит, как жует — портфолио из его поступков, жизни, мировосприятия. Вот и получается колоритный характер.

— Жирные краски не умаляют человеческого объема персонажа, который превращается в воплощение зла?

— Мне так не кажется. При всем темном начале я (насколько это было можно) привносил в характер рефлексию, сомнение.

— То есть по Станиславскому: в злом ищи, где он хороший.

— Дело не в Станиславском, это всегда интереснее. Чувствовать своего героя не в стагнации, а в постоянном смутном поиске. Не вполне осознавая это, он все же ищет какой-то выход для себя…

— В том числе через юную слепую монашенку, которой с барского плеча он дарит зрение, к тому же предлагает руку, сердце и зажиточное существование.

— Безусловно, прежде всего — через нее. После показа я слышал мнение, что все это в какой-то степени его оправдывает… Но стремления подобного рода дают надежду на спасение, может быть, даже большую, чем у его избранницы. Мнений действительно много. Один из зрителей предложил неожиданную трактовку: «Фильм о нашем менталитете. Если мы хотим чуда, то едем в Германию, в Европу, а если катарсиса, возвращаемся в Россию и выкалываем себе глаза».

— Вы же хорошо знаете людей бизнеса, ориентировались внутренне на кого-то конкретного?

— Я никогда ни на кого не ориентируюсь. Мне важна информация, окружающая меня сегодня, вчера, если она еще не стала архаичной. Пытаюсь делать какой-то смысловой сгусток. Я не отворачиваюсь от ярких персонажей специально. Так происходит само собой. Мне интересна концентрация смыслов на тему, избранную автором и режиссером.

Константин Лопушанский. Фото со съемок фильма «Сквозь черное стекло»

— Тогда я бы вспомнила фильм Лопушанского «Роль» с вашей, на мой взгляд, выдающейся работой. Там люди меняют роли, маски. И когда ваш белый эмигрант, актер Евлахов, словно бы раздваивается, мы уже не знаем точно, кто перед нами: он или красный командир Плотников, который ставит к стенке Евлахова. Скажите, а вас не окутывают призраки ваших ролей? Не угадываете в себе черты Хлестакова, Альмавивы или Лира?

— Наверное, такое случается с актерами, но меня нет, не преследуют тени ролей, хотя их было достаточно. Я, в общем, хорошо ощущаю дистанцию по отношению к роли. Стремлюсь, чтобы территория работы, сцены абстрагировалась от территории дома, улицы или какой-то компании. Для меня это все разные пространства, их ни в коем случае не надо смешивать, хотя бы для собственного психического здоровья.

— То есть роль не может стать пленом даже на какое-то время, пока идут репетиции, съемки?

— Если роль превращается в плен, если возобладала над актером — это диагноз. Такого быть не должно. Конечно, актер насыщает роль всем своим существом, чувственным опытом, комплексами, страхами. Но он ни в коем случае не должен позволять роли сжирать свою жизнь.

— Признаюсь, для меня в целом ряде ваших характеров угадывается шлейф вашего Лира в спектакле Мирзоева. Там было такое медленное мучительное высвобождение из-под коросты жутковатой маски, болезненное обнаружение собственного лица, иной сущности.

— Во всяком случае, я к этому стремлюсь. Мне интересны превращения, парадоксы, которые приключаются с моим героем. Линейное развитие малолюбопытно, люблю контрапункты, неожиданные перевертыши. Когда репетирую, меня несет в эту сторону. Мне хочется, чтобы не удавалось моего персонажа поместить в какую-то рамку, дать жесткое определение его характеру. Хочется, чтобы там присутствовало многоточие.

— Ваши дедушка и бабушка играли в театре Мейерхольда. И, кажется, вы один из немногих актеров, которые линию театральной мистерии, гротеска продолжают развивать сегодня. Не только в «Театральном романе» — во многих ваших работах есть карнавальность, комическое сплавляется с трагедией.

— В какой-то степени соглашусь, но все-таки это ваше прочтение. Я не могу на этом сосредоточиваться, нести, так сказать, знамя мейерхольдовского или вахтанговского театра. Стараюсь постоянно находиться в сиюминутном моменте, в поиске. То, что мне сейчас интересно, то и делаю. А уже критики сформулируют и определят принадлежность моей работы той или иной театральной школы. Возражать не буду.

— Кстати, еще один ключевой момент экспериментального мейерхольдовского театра — парадокс. Владимир Мирзоев отдает вам роль Хлестакова. И фитюлька превращается в громоздкого медведя в посуд­ной чиновничьей лавке — по сути, в кошмар чиновника.

— В этом смысле я с Володей солидарен: чувствуя друг друга, мы нащупываем либо контрапункт, либо мгновенную полярность по отношению к привычному. Это пробуждает фантазию и всех, кто занят в спектакле, и зрителей.

— Наверное, актеру с таким темпераментом и стилем игры трудно сего­дня, когда экраном востребован шепот, скромное телевизионное актерское существование.

— Думаю, что мои превращения, мой способ игры востребованы и сегодня. Просто мне нужен режиссер. Один я ничего не смогу сделать. Если повезет с режиссером, можно предлагать, пробовать все возможные варианты. Ни в коем случае не буду демонстрировать то, что я делал раньше. Это скучно. Мне кажется, я достаточно подвижен.

— Не было такого, что режиссер вас пугался? Вы приходили на пробы, и…

— Ну нет, такого не было. У меня были пробы, после которых меня не утверждали. Но это же процесс живой: актер тоже смотрит, стоит ли с этим режиссером иметь дело… Чтобы работа не превратилась в битву, в муку.

— Вы отказывались после утверждения на пробах от работы?

— Конечно, и от театральных, и от киноработ. Когда чувствовал, что при всей прелести и талантливости режиссера мы слишком разные. Хуже, когда на этапе репетиций и проб все прекрасно, но потом сели в лодку, а гребем в разные стороны. Вот это ловушка.

Кадр из фильма «Сквозь черное стекло». Фото предоставлено кинокомпанией PROLINE

— В этом смысле уникален, на мой взгляд, ваш союз с Мирзоевым. Кажется, это союз равных художников, когда каждая работа — совместный поиск.

— Вы совершенно правы. Точка отсчета — всегда режиссер: его идея. Володя попадал в этом смысле в десятку, я тут же откликался на его предложения. Когда мы работаем, это действительно сотрудничество. Он демократичный режиссер, у него нет амбиций надстоять над актерами, он расположен к диалогу, к полемике. Готов не только аргументировать свою концепцию, но и слышать тебя. На прогонах его энергия вносит коррективы в ход спектакля, в рисунок роли. Встретить такого режиссера — счастье для актера.

— Его недавние «Этюды о свободе» — актуальная история с внятными политическими аллюзиями. К тому же это веб-сериал. Меняется существование актера, осознающего, что его смотрят на мониторе компьютера?

— Наверное. Но дирижером должен быть режиссер, он помогает микшировать краски, подчеркивать какие-то нюансы.

— Вы там сыграли наставника, который курирует интимную жизнь молодой семьи. Как вам кажется, насколько идея проникновения власти в личную жизнь жителей актуальна?

— Думаю, что предела абсурду не существует, вопрос только в сдерживающих факторах. Если они будут работать, то сюра в жизни будет меньше.

— А что такое сдерживающие факторы?

— Это работа институтов власти. Это выполнение законов…

— Как раз институты власти работают на полную катушку. И остановиться этот каток власти не может.

— Не думаю, что они работают в демократичном режиме. Как человек, занимающийся профессией, связанной с интуицией, я этого не чувствую. Мы дошли до многих абсурдных законов и приговоров не только из-за диктата власти, но и из-за соглашательства общества, которое должно себя защищать. В личной жизни мы не позволяем так себя вести с собой. Пока не позволяем. Если позволим — значит, контроль, как в нашем кино, установят и в квартире каждого из нас. Не надо даже наставников. Будут какие-то специальные электронные центры, камеры.

— «Большой брат» подробно описан как возможный сценарий событий.

— Чем инертнее население, тем больше угроза. Стругацкие уже все написали.

— И Стругацкие, и Сорокин. Вы знаете, что есть идея выпустить в 2020 году в повторный прокат «Мишень» Александра Зельдовича по книжке Сорокина с вашим участием?

— Нет, не слышал. Это было бы замечательно, у фильма был ограниченный прокат, мало кто его видел.

— Тогда в десятые нам казалось, что это чистая антиутопия про далекий 2020-й. И вот он — 2020-й! А сама фантастическая история становится практически документальной: все учат китайский язык, поголовно занимаются омоложением, а сталинские методики опрокинуты в будущее. Почему этот бумеранг все время нас настигает: антиутопия становится реальностью, реальность — антиутопией?

— Переходный период из одной формации в другую проходит медленно и мучительно. Для нас с вами, живущими короткий отрезок времени, ассоциация с медленностью одна, для Вселенной — другая. Переходный период и не может идти по-другому, тем более в такой гигантской стране. Конечно, травма была нанесена колоссальная сталинской эпохой. Масштаб этой травмы постоянно тянет нас в прошлое.

— Молодых ребят сажают в тюрьму, от ощущения беспомощности и беспредела они режут себе вены… Можно же просто успокоить себя: ну да, все это закономерно для переходного периода, медленного движения телеги истории…

— Когда мы находимся рядом со всем этим, в одном городе, щека к щеке, мы не можем не думать об абсурде, ужасе, вопиющей несправедливости. И все-таки у нас есть возможность говорить об этом, писать, заявлять. В 1935–1938 годах мы бы не сказали ни одного слова вслух.

— Значит, у нас есть куда стремиться.

— Если быть пессимистом, можно этот процесс описать в довольно черных красках, чего бы не хотелось. Человеку свойственно желание видеть свет в конце тоннеля.

Кадр из фильма «Сквозь черное стекло». Фото предоставлено кинокомпанией PROLINE

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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