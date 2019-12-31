Экс-глава Nissan сбежал из-под домашнего ареста в Японии

Находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон выехал из страны без разрешения, сообщило Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.

«Судя по всему, он совершил это без разрешения. У нас нет сведений о том, что Гону изменили режим домашнего ареста», – приводит слова источника ТАСС.

В понедельник французское издание «Эко» сообщило, что бывший менеджер автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi на частном самолете прибыл в ливанскую столицу из Турции.

Напомним, 19 ноября 2018 года Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов). Ему было запрещено покидать его токийскую квартиру и встречаться с супругой без соответствующего разрешения.

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