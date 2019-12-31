В Сети появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro

31.12.2019, 5:04, Разное

Китайский технологический гигант компания Huawei готовится вскоре представить новый смартфон P40 Pro. Рендеры ожидаемого устройства недавно появились в Сети.
Согласно информации инсайдеров, Huawei P40 Pro будет поддерживать сети нового поколения 5G. В качестве процессора, скорее всего, выступит Kirin 990, а объём аккумуляторной батареи по сравнению с «предшественниками» увеличится, составляя 5,5 тысяч мА/ч. Относительно камер сообщается, что датчиков будет три – на 12, 20 и 64 Мп. Также новинка может получить Time of Flight – сенсор объёма.

Более подробная информация о грядущем Huawei P40 Pro производителем пока не раскрывается. Точные данные о запланированной дате презентации и предположительной стоимости смартфона также отсутствуют.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Китайский технологический гигант компания Huawei готовится вскоре представить новый смартфон P40 Pro. Рендеры ожидаемого устройства недавно появились в Сети. Согласно информации инсайдеров, Huawei P40 Pro будет поддерживать сети нового поколения 5G. В качестве процессора, скорее всего, выступит Kirin 990, а объём аккумуляторной батареи по сравнению с «предшественниками» увеличится, составляя 5,5 тысяч мА/ч. Относительно камер сообщается, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика