В Сети появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro

Китайский технологический гигант компания Huawei готовится вскоре представить новый смартфон P40 Pro. Рендеры ожидаемого устройства недавно появились в Сети.
Согласно информации инсайдеров, Huawei P40 Pro будет поддерживать сети нового поколения 5G. В качестве процессора, скорее всего, выступит Kirin 990, а объём аккумуляторной батареи по сравнению с «предшественниками» увеличится, составляя 5,5 тысяч мА/ч. Относительно камер сообщается, что датчиков будет три – на 12, 20 и 64 Мп. Также новинка может получить Time of Flight – сенсор объёма.
Более подробная информация о грядущем Huawei P40 Pro производителем пока не раскрывается. Точные данные о запланированной дате презентации и предположительной стоимости смартфона также отсутствуют.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Китайский технологический гигант компания Huawei готовится вскоре представить новый смартфон P40 Pro. Рендеры ожидаемого устройства недавно появились в Сети. Согласно информации инсайдеров, Huawei P40 Pro будет поддерживать сети нового поколения 5G. В качестве процессора, скорее всего, выступит Kirin 990, а объём аккумуляторной батареи по сравнению с «предшественниками» увеличится, составляя 5,5 тысяч мА/ч. Относительно камер сообщается, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Смешно»: наказание за ЧП в Крыму признали величайшей глупостью / 26 ноября
- Зеленского в прямом эфире обвинили в изнасиловании / 6 декабря
- Путешествия учительницы на Кавказ / 16 декабря
- После слухов о неверности Брежнева шлет «голые» снимки Меладзе / 12 декабря
- А у нас газопровод: Зеленский ответил Путину на стишок про газ / 13 декабря
- «Такое мог сделать только психопат»: под Переславлем изуродовали и бросили умирать собаку / 5 декабря
- Продающего свой детородный орган Тарзана закидали камнями / 10 декабря
- Джастин Тимберлейк публично извинился перед своей женой Джессикой Бил / 6 декабря