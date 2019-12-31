В Сети появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro

Китайский технологический гигант компания Huawei готовится вскоре представить новый смартфон P40 Pro. Рендеры ожидаемого устройства недавно появились в Сети.

Согласно информации инсайдеров, Huawei P40 Pro будет поддерживать сети нового поколения 5G. В качестве процессора, скорее всего, выступит Kirin 990, а объём аккумуляторной батареи по сравнению с «предшественниками» увеличится, составляя 5,5 тысяч мА/ч. Относительно камер сообщается, что датчиков будет три – на 12, 20 и 64 Мп. Также новинка может получить Time of Flight – сенсор объёма.

Более подробная информация о грядущем Huawei P40 Pro производителем пока не раскрывается. Точные данные о запланированной дате презентации и предположительной стоимости смартфона также отсутствуют.

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Последнее: Китайский технологический гигант компания Huawei готовится вскоре представить новый смартфон P40 Pro. Рендеры ожидаемого устройства недавно появились в Сети. Согласно информации инсайдеров, Huawei P40 Pro будет поддерживать сети нового поколения 5G. В качестве процессора, скорее всего, выступит Kirin 990, а объём аккумуляторной батареи по сравнению с «предшественниками» увеличится, составляя 5,5 тысяч мА/ч. Относительно камер сообщается, […]