Мнение: 10 главных событий Китая и Вьетнама 2019 года

Итоги года для Китая и Вьетнама по версии официальной пропаганды этих стран.

Можно достаточно наглядно оценить те направления, которые рассматриваются государством как приоритетные.

10 КРУПНЕЙШИХ НОВОСТНЫХ СОБЫТИЙ КИТАЯ В 2019 ГОДУ ПО ВЕРСИИ «СИНЬХУА»

Китайское информационное агентство Синьхуа представило 10 крупнейших новостных событий Китая в 2019 году.

I. ВЫДВИЖЕНИЕ ЗАКОНА ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В ЦЕЛЯХ РАСШИРЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ НА НОВОМ УРОВНЕ

15 марта на второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва был принят закон об иностранных инвестициях, который вступит в силу 1 января 2020 года (http://chinawindow.ru/china/legal-information-china/z..).

Принятие этого закона стало важным шагом Центрального комитета КПК для расширения открытости Китая и стимулирования иностранных инвестиций.

II. ПРОВЕДЕНИЕ РЯДА КРУПНЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ОТКРЫТОСТИ И ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

С 25 по 27 апреля в Пекине состоялся второй Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках “Пояса и пути” с участием более чем 6000 иностранных гостей из 150 стран и 92 международных организаций. Форум открыл новый этап совместного, высококачественного построения “Пояса и пути”.

За ним последовали Международная садоводческая выставка ЭКСПО-2019 и Конференция по диалогу между цивилизациями в Пекине, а также второе Китайское международное импортное ЭКСПО в Шанхае /5-10 ноября/. Эти дипломатические мероприятия великолепно и ярко продемонстрировали усилия Китая для расширения открытости и углубления интеграции с внешним миром на основе принципов взаимной выгоды и взаимовыигрышного сотрудничества.

III. РАЗВЕРТЫВАНИЕ КПК ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

31 мая КПК развернула всекитайскую кампанию по воспитанию своих членов на тему “оставаясь верными нашей первоначальной цели и ни на минуту не забывая о нашей миссии”.

Основной задачей этой кампании является углубленное изучение и претворение в жизнь идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, воспитание политических качеств верности и честности и высокого чувства ответственности, объединение и направление китайского народа всех национальностей на осуществление великой мечты.

Воспитательная кампания, акцент которой сделан на руководящих кадрах уездного уровня и выше, является важной мерой для обеспечения продвижения полного и строгого самоуправления и самореформирования партии.

IV. ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВАЖНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ СТРАНЫ

18 сентября генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин поднял экологическую охрану и высококачественное развитие бассейна реки Хуанхэ на уровень одной из основных национальных стратегий, среди которых также названы скоординированное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, развитие Экономического пояса реки Янцзы, строительство региона “Большого залива” Гуандун-Сянган-Аомэнь, а также интегрированное развитие дельты реки Янцзы.

В 2019 году Китай также добился прогресса в развитии нового района Сюнъань, строительстве пилотной показательной зоны социализма с китайской спецификой в городе Шэньчжэнь, продвижении всеобъемлющих реформ в провинции Хайнань. Страна также вступила в новый виток осуществления стратегии масштабного освоения западного региона Китая, углубления реформ и инноваций в Северо-Восточном Китае, стимулирования высококачественного развития в центральных районах Китая, продвижения приоритетного развития восточных районов страны, а также обеспечения межрегионального скоординированного развития.

V. УСПЕШНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЯДА КРУПНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

25 сентября официально был сдан в эксплуатацию пекинский международный аэропорт “Дасин” с проектным пассажирооборотом более 100 млн человеко-раз в год. 17 декабря первый авианосец китайского производства “Шаньдун” был передан на вооружение ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Новые достижения были достигнуты и в других крупных проектах: были выданы лицензии на коммерческое использование сети 5G; зонд “Чанъэ-4” совершил первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны; был произведен успешный запуск ракеты-носителя “Чанчжэн-5”, который вывел на орбиту спутник для тестирования и проверки новых технологий “Шицзянь-20”; по состоянию на конец 2019 года общая протяженность действующих железных дорог в Китае достигла 139 тысяч километров, включая 35 тыс. км высокоскоростных магистралей. По данному показателю Китай лидирует во всем мире.

VI. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 70-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ КНР

1 октября на центральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь прошла торжественная церемония празднования 70-летия основания Китайской Народной Республики /КНР/, в рамках которой свыше 200 тысяч человек приняли участие в грандиозном военном параде и народном шествии.

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил с важной речью и принял военный парад. Он также присутствовал на вечернем торжестве по случаю 70-летия основания КНР на площади Тяньаньмэнь.

VI. ПРОВЕДЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ПЛЕНУМА ЦК КПК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ И СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КИТАЯ

С 28 по 31 октября в Пекине состоялся 4-й пленум Центрального комитета КПК 19-го созыва, на котором было рассмотрено и одобрено решение ЦК КПК о некоторых важных вопросах, касающихся продолжения и совершенствования системы социализма с китайской спецификой и продвижения модернизации системы и потенциала государственного управления.

В документе подведены итоги исторических достижений, достигнутых в институциональном строительстве социализма с китайской спецификой, подчеркнуты выдающиеся преимущества строя социализма с китайской спецификой и системы государственного управления Китая, глубоко изложены коренные, основополагающие и важные институты, поддерживающие строй социализма с китайской спецификой, предусмотрены общие цели и задачи для продолжения и совершенствования строя социализма с китайской спецификой, а также продвижения модернизации системы и потенциала государственного управления.

VIII. СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО РОСТА КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ВОПРЕКИ МИРОВОЙ ТЕНДЕНЦИИ ОСЛАБЛЕНИЯ

С 10 по 12 декабря в Пекине состоялось Центральное совещание по экономической работе, на котором отметили, что под сильным руководством ЦК КПК с товарищем Си Цзиньпином в качестве его ядра Китай сохранил устойчивый прогресс в обеспечении стабильности, сконцентрировав внимание на реформе в сфере предложения, стимулировал высококачественное развитие, добился существенного прогресса в обеспечении экономической стабильности и в сохранении социально-экономического развития в устойчивом и здоровом русле. Основные задачи 13-й пятилетки страны /2016-2020 гг./ продвинулись вперед в соответствии с намеченным графиком, были сделаны новые крупные шаги по завершению построения среднезажиточного общества во всех отношениях.

Ожидается хорошее выполнение основных целей и задач развития на 2019 год, по темпу экономического роста Китай будет лидировать среди главных экономик мира. На конец 2019 года численность малоимущего населения страны сократится более чем на 10 млн человек и около 340 уездов могут выйти из категории “бедных”.

IX. СОГЛАСОВАНИЕ ТЕКСТА ПЕРВОГО ЭТАПА ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЕМ И США

В 2019 году торгово-экономические консультации между Китаем и США переживали серьезные препятствия в связи с тем, что американская сторона несколько раз вводила дополнительные тарифы на китайские товары, а китайская сторона выступила с решительным протестом против этого и вынуждена была принять соответствующие контрмеры.

13 декабря китайская сторона заявила, что обе страны достигли согласования текста первого этапа торгово-экономического соглашения между двумя странами на основе принципов равенства и взаимного уважения. Это принесет пользу не только Китаю и США, но всему миру.

X. ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ПРИНЦИПА “ОДНО ГОСУДАРСТВО, ДВА СТРОЯ”, ПРОТИВОСТОЯТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ИЗВНЕ В ДЕЛА СЯНГАНА И АОМЭНЯ

14 ноября на 11-й встрече руководителей стран БРИКС в Бразилии председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал позицию по ситуации с Сянганом, призвав прекратить насильственные действия и хаос и восстановить порядок в Сянгане.

16 декабря на встрече с главой администрации Специального административного района Сянган Линь-Чжэн Юээ, которая прибыла в Пекин для представления отчета о проделанной работе, Си Цзиньпин вновь подчеркнул, что “мы полны твердой решимости защитить суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, проводить в жизнь принцип “одно государство, два строя” и противостоять вмешательству любых внешних сил в дела Сянгана”.

20 декабря в Аомэне состоялось торжество по случаю 20-летия возвращения Аомэня в лоно Родины и церемония вступления в должность состава администрации САР Аомэнь пятого созыва. Присутствуя на этих мероприятиях Си Цзиньпин заявил, что Китай не позволит внешним силам вмешиваться в дела Сянгана и Аомэня. (подробнее по теме — https://prorivists.org/40_xianggang-2019/)

https://vk.com/wall-156278021_11381 — цинк

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10 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ВЬЕТНАМА В 2019 ГОДУ ПО ВЕРСИИ «ГОЛОСА ВЬЕТНАМА»

I. СОХРАНЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, АКТИВИЗАЦИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.

Правительство Вьетнама указало активизировать обновление модели экономического роста в направлении устойчивого развития, непрерывно улучшать инвестиционный и деловой климат, повышать производительность труда и национальную конкурентоспособность. Были выполнены и перевыполнены все 12 намеченных парламентом страны показателей социально-экономического развития. Рост ВВП Вьетнама превысил 7% — это самый высокий уровень за последние 10 лет. Были перевыполнены показатели прошлых лет: объём экспорта превысил 500 млрд. долларов, положительное сальдо торгового баланса составило 9,1 млрд. долларов. Примечательно, что несмотря на высокие темпы экономического роста Вьетнам сохранил макроэкономическую стабильность, осуществил реструктуризацию экономики в правильном направлении, индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился только на 2,57% по сравнению с предыдущим годом.

II. 50-ЛЕТИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ХО ШИ МИНА; АКТИВИЗАЦИЯ КАМПАНИИ «ИДЕОЛОГИЮ, НРАВСТВЕННОСТЬ И СТИЛЬ ХО ШИ МИНА – В УЧЁБУ И РАБОТУ» В СОЧЕТАНИИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И УПОРЯДОЧЕНИЕМ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ.

50-летие выполнения завещания Президента Хо Ши Мина – это важный исторический период вьетнамской революции под руководством Коммунистической партии Вьетнама, подтверждая, что несмотря на любую ситуацию вся партия, весь народ и вся армия нашей страны проявляют солидарность и привержены цели «Богатый народ, сильная страна, демократия, цивилизованность». Выполнение завещания Президента Хо Ши Мина в сочетании с реализацией Резолюции 4-го пленума ЦК КПВ 11-го и 12-го созывов «О строительстве и упорядочении партийных рядов» и Директивы Политбюро ЦК КПВ №05 «Идеологию, нравственность и стиль Хо Ши Мина – в учёбу и работу» способствовало повышению политических качеств, укреплению идеологии, улучшению нравственности и усилению организационной структуры нашей партии.

III. ОБНОВЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА, СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ.

Выполняя Резолюцию 6-го пленума ЦК КПВ 12-го созыва, Закон «О госслужащих» и Закон «О кадровых работниках» (с изменениями), Закон «Об устройстве правительства», Закон «Об устройстве местной власти», Вьетнам сократил количество административно-территориальных единиц уездного уровня на пять единиц, а общинного уровня на 560 единиц; а также сократил число органов центрального подчинения на 4 органа, органов уездного уровня на сотни органов, главных управлений на 7, управлений на 81 и т.д…

За прошедшие два года, особенно в 2019 году, штатная численность работников госучреждений Вьетнама сократилась на 236.039 человек, что помогает сэкономить, по меньшей мере, 10 триллионов донгов (более 425 млн. долларов) из государственного бюджета в год. В стране активно и тщательно осуществляется кадровая работа в сочетании с подготовкой к конференциям парторганизаций разных уровней и 13-му съезду Коммунистической партии Вьетнама.

IV. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ И ДАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг и другие руководители партии и государства проявляют решимость противодействовать коррупции. Сотни коррупционеров предстали перед судом.

Чтобы ужесточить контроль над государственной властью и предупредить злоупотребление должностными полномочиями, Политбюро ЦК КПВ обнародовало Директиву №205/QĐ-TW. Это шаг конкретизации Решения 12-го съезда Компартии Вьетнама и соответствующих резолюций ЦК КПВ по партийному строительству и кадровой работе.

V. БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2019 году Вьетнам был избран на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2020 – 2021 годы, набрав рекордное количество голосов «за» (192 из 193 голосовавших); принял председательство в АСЕАН на 2020 год; а также тщательно и ответственно подготовился к второму саммиту США-КНДР.

Международная интеграция и экономическая дипломатия в интересах развития страны достигла прорывных результатов, началась реализация Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП), были подписаны Соглашение о свободной торговле и Соглашение о взаимной защите инвестиций между Вьетнамом и Евросоюзом.

VI. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АКТИВНО ПЕРЕХОДИТ К КРУПНОМАСШТАБНОМУ ТОВАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ, ПОВЫШАЕТ СВОЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

Впервые в своей истории отрасль сельского хозяйства Вьетнама сталкивалась с африканской чумой свиней, распространившейся по всей стране, что нанесло большой ущерб крестьянам и привело к дефициту свинины на внутреннем рынке в последние месяцы этого года. Объём экспорта всей отрасли превысил 41,3 млрд. долларов США, её профицит торгового баланса составил 10,4 млрд. долларов, площадь лесопосадок в настоящее время составляет 41,8% от общей площади лесов, 54% общин и 111 уездов страны завершили строительство новой деревни.

Вьетнамский рис сорта ST25 стал самым вкусным рисом в мире, что способствует повышению авторитета вьетнамского риса на мировом рынке, а также создаёт движущую силу для того, чтобы предприятия и крестьяне страны уделяли больше внимания производству высококачественного риса.

VII. ВЬЕТНАМ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ КУРСА НА ЗАЩИТУ СВОЕГО СУВЕРЕНИТЕТА И СУВЕРЕННЫХ ПРАВ В ВОСТОЧНОМ МОРЕ.

В июле 2019 года китайское геологоразведочное судно «Хайян-8» и его эскорт вошли в район вьетнамского рифа Тытинь (англ. Vanguard Bank – ред.), посягая на исключительную экономическую зону и континентальный шельф нашей страны. Правительство, Министерство иностранных дел и компетентные органы Вьетнама привержены позиции по поддержанию мира, а также решительно выступили против незаконных действий Китая, строго соблюдали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, предприняли соответствующие шаги по надёжной защите морского суверенитета страны. Кроме того, международная и отечественная общественность проявила бдительность, выступая с протестом против «культурной агрессии» Китая, который тайно включил карту с «девятипунктирной линией» в печатную продукцию и фильмы, распространённые по всему миру.

VIII. ВЬЕТНАМСКАЯ СПОРТИВНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ДОБИЛАСЬ БЛЕСТЯЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА SEA GAMES 30.

Вьетнамская спортивная делегация завоевала 98 золотых медалей, заняв второе место в общекомандном зачёте на 30-х играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 30), которые проходили на Филиппинах с 30 ноября по 11 декабря 2019 года. В частности, мужская молодёжная и женская сборные Вьетнама по футболу завоевали золотые медали; пловец Нгуен Хи Хоанг побил рекорды на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем у мужчин на SEA Games; пловчиха Нгуен Тхи Ань Виен завоевала 6 золотых медалей; Ли Хоанг Нам впервые взял золотую медаль в соревнованиях по теннису.

IX. НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЬЕТНАМА ПРИНЯЛО ТРУДОВОЙ КОДЕКС (С ИЗМЕНЕНИЯМИ), ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

На 8-й сессии Национального собрания Вьетнама 14-го созыва был принят Трудовой кодекс (с изменениями), в статье 169 которого предусматривается, что пенсионный возраст трудящихся в нормальных условиях работы повысится до 62 лет для мужчин к 2028 году и до 60 для женщин к 2035 году.

X. В СТРАНЕ ПРОИЗОШЁЛ РЯД ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ, ЧТО ПОКАЗАЛО НЕДОСТАТКИ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ.

В городах Ханое, Хошимине, Кантхо и Винь, а также на острове Фукуок усугублялась проблема загрязнения окружающей природной среды, в частности, проблема загрязнения воздуха в Ханое и Хошимине. Помимо объективных причин, существуют недостатки, связанные с ответственностью компетентных органов государственного управления, а также с соблюдением организациями, предприятиями и частными лицами правил охраны окружающей природной среды.

https://vk.com/wall-156278021_11319 — цинк

Источник: Colonel Cassad

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