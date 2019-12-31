Отказ Allseas достраивать «Северный поток – 2» объяснили страхом перед США

31.12.2019, 4:58, Новости дня

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что отказ швейцарской компании возобновлять строительство «Северного потока – 2» связан с опасениями вольной трактовки санкций США.

По мнению Гривача, Allseas опасается вольной трактовки санкций США против «Северного потока – 2», подрядчик не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, поэтому решил дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг «Северного потока – 2» и поставок российского газа в Европу, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что никто всерьез не рассчитывал, что эта швейцарская компания Allseas вернется к строительству «Северного потока – 2» после того, как они снялись и отвели свои суда. Политические формулировки санкций не позволяли им продолжить работу над «Северным потоком – 2» и уж тем более завершить их», – сообщил Гривач порталу Nation News.

При этом, по его прогнозу, строительство газопровода будет завершено.

«Газпром, безусловно, будет достраивать «Северный поток – 2», есть несколько вариантов развития событий. Все будет зависеть от того, как будут продвигаться переговоры с регулятором», – добавил эксперт.

Напомним, в понедельник швейцарская компания Allseas, которая ранее объявила о приостановке строительства «Северного потока – 2», отказалась возобновлять укладку газопровода в связи с новыми санкциями США.

По мнению Москвы, санкции против «Северного потока – 2» являются попыткой «протолкнуть» американский сжиженный природный газ на рынок Европы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда продолжится строительство «Северного потока – 2».



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Последнее: Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что отказ швейцарской компании возобновлять строительство «Северного потока – 2» связан с опасениями вольной трактовки санкций США. По мнению Гривача, Allseas опасается вольной трактовки санкций США против «Северного потока – 2», подрядчик не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, поэтому решил дистанцироваться от […]

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