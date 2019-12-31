Захарова поделилась кулинарными предпочтениями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о том, какую окрошку предпочитает – на квасе или на кефире.

«На квасе», – рассказала Захарова в интервью РИА «Новости».

Кроме того, отвечая на вопрос о том, какой город ей нравится больше – Москва или Нью-Йорк – дипломат сказала: «Нью-Йорк + Москва = любовь».

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин поделился секретом и признался, что сам он предпочитает окрошку на квасе.

Ранее «Яндекс» публиковал «окрошечную» карту России, из которой следовало, что в большинстве регионов предпочитают этот продукт заправлять квасом. Спор об окрошке даже сравнили со схваткой «красных и белых».

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Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о том, какую окрошку предпочитает – на квасе или на кефире. «На квасе», – рассказала Захарова в интервью РИА «Новости». Кроме того, отвечая на вопрос о том, какой город ей нравится больше – Москва или Нью-Йорк – дипломат сказала: «Нью-Йорк + Москва = любовь». Напомним, в […]