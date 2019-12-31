Расставшаяся с Иваном Телегиным Пелагея с дочерью Таисией посетила новогоднее праздничное мероприятие

31.12.2019, 4:04, Разное

Известная российская фолк-рок-певица Пелагея недавно подтвердила расставание со вторым супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. Несмотря на непростой период в жизни исполнительница продолжает уделять много внимания подрастающей дочери Таисии и недавно посетила с девочкой новогоднее праздничное мероприятие.
Пару недель назад в Сети начали появляться предположения о вероятных проблемах в семье Пелагеи и Ивана Телегина. Изначально пара не комментировала информацию, а затем певица в соцсети «расставила все точки», официально подтвердив расставание с супругом. Тогда Пелагея призналась, что ничуть не жалеет о прожитых в счастливом браке годах. После развода певица и хоккеист постараются сохранить дружеские взаимоотношения ради 2-летней дочери Таисии.

Девочка осталась с матерью и недавно Пелагея в Instagram обнародовала фото с малышкой, сделанное на фоне празднично украшенной ёлки на мероприятии в Crocus City Hall. В подписи певица отметила ценность и важность проведённых с детьми моментов, выразив надежду, что они навсегда останутся в памяти.



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