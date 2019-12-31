Мнение: Царский подарок

В качестве новогоднего подарка любимому народу под ёлочку было объявлено о том, что долгожданная гиперзвуковая ракета "Авангард" (это та, которая с непредсказуемой траекторией) поставлена на боевое дежурство. Военные тут же деловито сообщили, что добьются в скором будущем увеличения скоростей других гиперзвуковых систем "Кинжал" и "Циркон" до 10 Мах.

Все это у меня, как полного неспециалиста, вызвало несколько вопросов. Первый — очевидный. На испытаниях чудо-оружие показало скорости почти в 30 Махов — во всяком случае, об этих показателях было заявлено вице-премьером Борисовым. Что, конечно, ставит вопрос о принципиально новых законах физики, которые, видимо, были сразу в трех чтениях приняты Госдумой: "…«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 махам. 27 махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить», — сказал Борисов…"

Дело тут в том, что даже при 10 Махах температура торможения достигает порядка 6 тысяч градусов в плотных слоях и что-то около 4,5 тысяч — в верхних слоях атмосферы. При 27 Махах, нужно понимать, температура будет достигать уже пятизначных чисел (что по Цельсию, что по Кельвину — тут уж без разницы). Какой именно материал способен выдерживать такие температурные нагрузки — мне лично, как неспециалисту, неведомо. Я только помню температуру плавления самого тугоплавкого металла вольфрама в 3400 градусов, а также в курсе, что самым тугоплавким материалом вообще считается композит карбидов гафния и тантала, который выдерживает нагрев до 4 тысяч градусов по Цельсию и, соответствоенно, до 4200 по Кельвину. Видимо, в секретных лабораториях России сумели найти что-то совсем выдающееся.

Ну, и второй вопрос. Совсем дилетантский. "Авангард" заявлен как комплекс, несущий планирующие боеголовки. Об этом заявил, в частности, выдающийся эксперт по любым военным вопросам Коротченко: "…"Отличительной особенностью ракетного комплекса "Авангард" является способность нести планирующие боевые блоки. Это означает, что цель поражается боеголовкой не по классической баллистической траектории, которая вычисляется и становится предсказуемой для средств противоракетного перехвата, а по непредсказуемой. Таким образом, это обнуляет возможности противоракетных систем, которые сегодня разрабатываются для сдерживания России", — заявил эксперт…"

Проще говоря, у боевого блока нет собственного двигателя, вначале он разгоняется разгонным блоком, после чего начинает движение к цели, планируя.

Планирующие боеприпасы — не новость. Корректируемые авиабомбы есть и у США, и у России. Отличительной особенностью их является возможность выдвижения из корпуса крыльев, меняя угол атаки которых и площадь, авиабомба и корректирует свою траекторию. Кстати, именно это и делает ее траекторию "непредсказуемой", так как предсказуемая — это баллистическая. Снаряд, пуля или камень всегда летят по предсказуемой траектории. Любая другая будет непредсказуемой, так что ничего уникального тут нет. Каждая планирующая бомба обладает именно непредсказуемой траекторией. Путин, когда хвастал этой характеристикой, наверное, был просто не в курсе такой особенности.

Тут вопросов нет. Даже у меня, полного дилетанта. Разве что один. Корректируемые авиабомбы могут иметь скорость порядка 2 Махов. При этом их конструкция нагревается примерно до 500 градусов в плотных слоях, и до 400 на высоте. Что в целом вполне беспроблемно для большинства конструкционных материалов.

Но вот как будет планировать "Авангард" даже при 10 Махах (я пока не заикаюсь про заявленные 27), если при этих скоростях нагрев достигает 4300 градусов на высоте в 10-20 км и до 5,5 тысяч градусов в плотных слоях? Что за чудо-крылья, которые выдержат такой нагрев и при этом смогут еще и функционировать, обеспечивая непредсказуемость траектории и вывод боеголовки точно на цель?

Я слышал, конечно, что есть технологии, когда особым профилем поверхности можно отвести часть тепла в сторону, что можно продлить срок жизни узла при запредельном температурном режиме через постепенное послойное его выгорание, но логика подсказывает, что все это может позволить лишь обеспечить живучесть (причем очень ненадолго) самой болванки, но никаких маневров на таких скоростях не может быть принципиально. Возможность появится только тогда, когда скорость боеголовки упадет до 5-6 Махов, а до того она будет лететь как обычный булыжник — по классической баллистической траектории. И вот только когда боеголовка выдвинет свои крылья — тогда она и начнет изображать из себя непредсказуемость. Но ведь и скорость ее будет совсем другой, чем говорит прославленный эксперт, упирая именно на эту ключевую характеристику.

Скорее всего, все предельно банально. Никаких 27 Махов и даже 10 Махов у "Авангарда" нет и в помине. Есть 5-6. Американцы, к примеру, на испытаниях достигли примерно 7 Махов и очень этим гордятся. Все остальные Махи — обычная приписка. Чтобы начальство было довольно. Тем более, оно в этих делах скорее всего, ни в зуб ногой. Зато звучит огого и враг боится.

Источник: Эль Мюрид

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