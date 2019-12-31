Появилась информация о женитьбе Бузовой

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян рассказал, что он счастлив за возлюбленных. Он отметил, что любовь между двумя молодыми людьми – это всегда хорошо.
«Каждый день СМИ пестрят заголовками «Бузова и Манукян то», «Бузова и Манукян се». Я, конечно, поздравляю этих ребят. Как я понимаю, судя по заголовкам СМИ, они встречаются. Если это так, то желаю Ольге счастья и любви с Давидом. Может она даже выйдет за него замуж и сменит фамилию», – предположил эксперт.
Впрочем, Вадим заметил, что т.к. блогер носит ту же фамилию, что и он, то поющую телеведущую нередко подозревает в романе не с тем человеком. По мнению члена экспертного совета, в заголовках статей стоит писать еще и имя медиа-персоны, чтобы было понятно, о ком идет речь.
«Все время спрашивают, причем тут в заголовках я и Бузова. Кто-то считает, что это просто фейки, а кто-то делает неправильные выводы, из тех, с кем мы давно не встречались. Каждый раз приходится спокойно объяснять, что обладателей моей фамилии в России в медиаполе уже несколько. Однако, справедливости ради, до 2016 года из популярных обладателей этой фамилии в России был только певец Сергей Манукян», – подчеркнул эксперт.
Впрочем, он заметил, что о певце уже многие успели забыть. Также он еще раз добавил, что стоит писать не только фамилии, но и имена медийных персон в заголовках. Впрочем, заметим, что указывая только фамилии, СМИ нередко повышают свой трафик.
«К примеру, недавно Пугачеву «похоронили». Многие исходя из заголовка подумали про Аллу Борисовну, а на самом деле умерла одна из «Бурановских бабушек». Вот о чем я. И таких примеров масса», – подытожил Манукян.
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