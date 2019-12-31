Мнение: МИД, влюбленный в Америку

31.12.2019, 3:45, Разное

МИД России, поливающий Соединенные Штаты при каждом удобном случае, хочет устроить новогоднюю вечеринку в стиле Америки 20-х годов.

Оплатить это удовольствие ценой в 3.9 млн. рублей (https://lenta.ru/news/2019/12/30/party/) министру Лаврову и его подчиненным должны налогоплательщики. При этом, в концепции торжества сказано о «создании атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья».

Видимо, у МИДа России все хорошо – есть повод веселиться. По результатам нашей внешней политики этого, правда, не скажешь.

Кроме того, почему МИД вообще должен устраивать за деньги налогоплательщиков вечеринку? Пусть устраивают за свои – у них хорошие зарплаты.  Сложатся через профсоюз и празднуют. А тратить 3.9 млн. рублей на вечеринку, да еще запрашивать 260 тыс. рублей на фейерверки – наглость и ненужная роскошь в стране, где много лет снижаются доходы граждан.

Наконец, почему МИД так привлекают «ревущие двадцатые» Америки? Только что власти впаривали народу про 30-е, про вынужденную дружбу с фюрером.

Вот и давайте, мидовцы, организуйте вечеринку в духе любимых Лавровым и Путиным 30-х. Перформанс на тему «пакта о ненападении .запустите. Пошейте кителя, накупите шашлыка, колбасы «собачья радость», зелени, помидоров, пельмешек, «Советского шампанского», армянского коньяка (в угловом «Гастрономе» есть). Пусть Захарова в бигудях накрутит на всех «Оливье». Соберитесь в своем сталинском саркофаге на Смоленской площади в кабинете у Лаврова и отмечайте Новый, 2020-й с прямыми спинами исполнением Гимна России. 

Какой вам, к черту лысому, Гэтсби, в вашем многополярном окопе?

И давайте-ка, все скромненько. Ваш любимый Сталин показной роскоши не любил.  А если бы сотрудники НКИД в его годы решили устроить вечеринку в духе Америки 20-х, то он приказал бы их всех расстрелять.

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Источник: СерпомПо



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