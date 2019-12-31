Bloomberg — «Авангарды» Путина грозят развязать новую гонку вооружений

Новая российская гиперзвуковая ракета «Авангард» подогревает опасения насчёт новой гонки вооружений с США, пишет Bloomberg. При этом, как отмечает агентство, развёртывание этой новой ракеты представляет особую опасность ввиду грядущего истечения срока действия договора СНВ-III о сокращении ядерных арсеналов Москвы и Вашингтона.



Минобороны РФ

Новая гиперзвуковая ядерная ракета, которую развернула Россия, подогревает опасения насчёт новой гонки вооружений с США — особенно учитывая, что вскоре истекает срок действия договора, ограничивающего стратегический арсенал этих двух стран, пишет Bloomberg.

27 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Урале на боевое дежурство встал первый полк ракетных систем «Авангард». Об этом министр сообщил несколько дней спустя после того, как президент Владимир Путин похвастался, что это новое оружие способно проломить любую оборону.

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более, — заявил российский лидер. — На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас».

Новое оружие встало на боевое дежурство на фоне обострения напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, обвинив Россию в его несоблюдении. В Кремле все обвинения отрицают.

Кроме того, у РФ и США есть серьёзные разногласия из-за предположительного «вмешательства» Москвы в американские президентские выборы 2016 года, войны на Украине и в Сирии, а также по вопросу об иранской ядерной программе.

При этом стороны придерживаются разных мнений и по поводу будущего договора СНВ-III, который ограничивает ядерные арсеналы Вашингтона и Москвы. Соглашение истекает в феврале 2021 года. До сих пор администрация Трампа отклоняло призывы РФ начать переговоры о продлении документа, указывая на то, что одной из его сторон должен стать Китай, который, однако, присоединяться к СНВ-III не спешит.

По словам аналитика по вопросам обороны Александра Гольца, развал СНВ-III окажет «катастрофическое влияние» на стратегический баланс между Россией и США. «Мы вернёмся к периоду, который привёл к Карибскому ракетному кризису 1962 года», — отметил он.

«Это беспрецедентная ситуация, в которой, как мы видим, РФ опережает США по технологиям, а Пентагон играет в догонялки», — заметил старший научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению ядерного оружия Николай Соков.

Тем не менее, по словам Гольца, заявления о том, что «Авангард» может пробить любую оборону, преувеличены, так как его можно уничтожить на ранней стадии полёта. Тем не менее, как считает сенатор-демократ Джефф Меркли, выход из СНВ-III в таком контексте будет крупной ошибкой. В США, если верить политику, обе партии поддерживают продление соглашения, «которое успешно мешало США и РФ вступить в современную гонку ядерных вооружений». «Мы не можем рисковать развязыванием новой холодной войны», — подытожил он.

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Последнее: Новая российская гиперзвуковая ракета «Авангард» подогревает опасения насчёт новой гонки вооружений с США, пишет Bloomberg. При этом, как отмечает агентство, развёртывание этой новой ракеты представляет особую опасность ввиду грядущего истечения срока действия договора СНВ-III о сокращении ядерных арсеналов Москвы и Вашингтона. Минобороны РФ Новая гиперзвуковая ядерная ракета, которую развернула Россия, подогревает опасения насчёт новой гонки […]