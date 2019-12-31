Мнение: Тоталитарный Дайджест. 30.12.2019

Последний в 2019 году "Тоталитарный Дайджест", дабы было чего почитать или посмотреть праздничными вечерами.

"Тоталитарный Дайджест". 30.12.2019

1. "Новости дня". К 50-летию образования СССР.

Сегодня исполняется 97 лет со дня рождения СССР. Ностальгический киножурнал показывает, как отмечали эту дату почти полвека назад.

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2. Причины реставрации капитализма в СССР по версии китайских исследователей

Огромный и очень годный материал представляющий из себя срез мнений видных китайских историков, политологов и партийных работников на тему того, почем был уничтожен СССР. Для тех, кто для себя до сих пор не нашел ответа на этот вопрос, данный взгляд со стороны безусловно представляет интерес, так как показывает китайское видение причин гибели СССР, опираясь на которое они стремятся не допустить реализации схожего сценария против КНР https://prorivists.org/38_ussrcollapse_china/#2

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3. Записки с Осетинской войны.

Воспоминания военкора Котенка о том, как он побывал на Олимпийской войне в августе 2008 года. Авторские фотография и личные воспоминания. https://zen.yandex.ru/media/segodnia.ru/zapiski-s-osetinskoi-voiny-5e00e54f0be00a00ad8d1a33

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4. Глобальный кризис как «запал» геоэкономических трансформаций: вызовы для России

Программная статья написанная при участии советника Шойгу Ильницкого о вызовах возникающих перед Россией в условиях разложения существующей системы мироустройства. Несмотря на некоторое переусложнение терминологией, достаточно наглядно отражает воззрения руководства армии на грядущее переформатирование мироустройства.

https://interaffairs.ru/jauthor/material/2289

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5. Последыши Тянаньмэня

О том, как США ведут подрывную работу против Китая в Гонконге. Рассматриваются основные инструменты и механизмы влияния, а также методы противодействия китайских властей.

https://prorivists.org/40_xianggang-2019/

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6. Причины роста населения

Правда ли, что в странах с «традиционной» моралью население растёт быстрее, чем в странах с «современной» моралью? Правда ли, что население быстрее растёт в деревнях, чем в городах? Какие факторы влияют на рост населения? Чем обусловлен быстрый рост количества людей на Земле в двадцатом веке? Что надо делать, чтобы население хотя бы воспроизводилось?

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7. Как выглядел ленинский ликбез.

О мерах по ликвидации неграмотности населения Советской России. В 1919 году большевики запустили масштабный процесс по достижению поголовной грамотности населения. Эта работа началась с представленных документов https://vk.com/wall-156278021_11355

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8. Юбилей как повод для размышлений

Сергей Рыченков о том, что означает для общества такая дата как 140 лет со дня рождения Сталина и какую роль эта фигура играет в общественном сознании. https://prometej.info/yubilej-kak-povod-dlya-razmyshlenij/

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9. Как отмечали Новый Год в СССР и как его отмечают сейчас

О сходствах и различиях празднования Нового Года в Советском Союзе и РФ

http://back-in-ussr.com/2019/12/kak-prazdnovali-novyy-god-v-sssr-i-kak-ego-otmechayut-seychas.html

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10. Ленинградские галоши товарища Кагановича.

О сложных жизненных поворотах политической карьеры товарища Кагановича

https://konkretno.ru/analitic/113723-leningradskie-galoshi-dlya-tovarishha-kaganovicha.html

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11. "Дело врачей-палачей"

Товарищи kommari и remi_meisner заочно полемизируют на тему "дела врачей".

Товарищ Коммари на эту тему выступил тут https://kommari.livejournal.com/3325179.html

Товарищ Рему вот тут https://remi-meisner.livejournal.com/257800.html

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12. Вишванатану Ананду 50!

В декабре стукнул полтинник легендарному индийскому чемпиону Виши Ананду. Великий практик и универсал, славный сверхбыстрым мышлением. С основными вехами его карьеры и творческими достижениями можно ознакомиться тут https://chesspro.ru/details/anand_50

Вполне согласен с выбором самого Ананда его лучшей партии — подготовленная "дебютная бомба" в партии с Ароняном просто впечатывается в память.

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13. Дмитрий Колчин: Жизнь после КВН.

Бывший редактор Высшей Лиги КВН Дмитрий Колчин (в свое время изрядно нашумевший своими заявлениями о цензуре на Первом канале) о выборе между большими деньгами и личным счастьем, а также о закулисье КВН и о том, цензурируется ли юмор.

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14. Аудиокнига "Волгари".

Недавно выпущенная в аудиоформате раритетная книга "Волгари" о подвиге волжских речников во время Сталинградской битвы.

Слушать/скачать тут https://prochtu.ru/uslishu.php?avtor=358&kniga=1

Текстовый вариант выложу после Нового Года.

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15. Конченные елки.

Финальная новогодняя отрыжка отечественного кинематографа с комментариями Евгения Баженова.

Больше рекламы богу рекламы.

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Партия и правительство выражают благодарность все ударникам ссылочного труда, которые стахановскими темпами грузили эшелонами руду контента, который хоть и не всегда оперативно, но добирался до читающих классов.

В 2020-м году выход "Тоталитарного Дайджеста" станет более упорядоченным, а содержание еще более разнообразным.

Источник: Colonel Cassad

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