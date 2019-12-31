Svenska Dagbladet — в России на смену водке приходит вино и спортзал

За последние 20 лет Россия, которая однажды считалась одной из самых пьющих стран в мире, добилась значительных успехов в борьбе с уровнем потребления алкоголя, что привело к серьёзному росту продолжительности жизни в стране, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, в новой РФ молодёжь предпочтёт скорее не налить себе стопку водки, а поболтать за бокалом вина и сходить в тренажёрный зал.



Reuters

Анна Голубкова улыбнулась и наполнила стакан до краев прозрачной блестящей жидкостью. Рядом со стаканом стоит тарелка с горстью солёных огурцов, пишет Svenska Dagbladet.

«Это наша лучшая водка, — поясняет 27-летняя россиянка. — Она всем нравится. Но она довольно дорогая».

Девушка ставит бутылку на место и начинает привычный рассказ об истории русской водки. От Сталина до Горбачёва и от Ельцина до Путина. «Вы же знаете, что Пётр Великий заставлял солдат пить водку?» — спрашивает она.

Кажется, что Анна Голубкова знает о русской водке всё — ведь она работает в Музее водки в Санкт-Петербурге и каждый день водит посетителей между бутылками разных времён и эпох.

Однако затем выясняется неожиданное. «Сама я водку никогда не пила. Мне это даже в голову не приходило. Её пьют только старики и военные. Это другое поколение», — сообщила россиянка.

По её словам, водку не пьют и её сверстники. «Мы пьём вино и коктейли в барах. Там можно сидеть, потягивать понемногу и часами болтать. Грызть орешки, жевать оливки. Это куда утонченнее водки, которую нужно пить залпом, сразу же пьянея. Я чувствую себя более культурно и по-европейски с бокалом вина в руке. Кроме того, это менее опасно для здоровья, чем водка. Это важно для меня как для человека, который ходит в тренажёрный зал почти каждый день», — добавила Анна.

Девушка и её друзья, по мнению Svenska Dagbladet, — это типичный пример новой России, страны, где большая часть населения теперь не любит водку и где параллельно с «импортом» западных обычаев распития горячительных напитков серьёзно упал уровень потребления алкоголя.

Недавний доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показал, что уровень потребления алкоголя в РФ в период с 2003-ого по 2016 год снизился на 43%. Вместе с тем средняя продолжительность жизни за аналогичный период выросла с 64 до 73 лет.

На протяжении многих лет бичом РФ было пьянство. В начале 2000-х РФ считалась одной из самых пьющих стран в мире. Это, по данным ВОЗ, приводило к высокой смертности среди работоспособного мужского населения.

В середине 90-х годов, напоминает шведская газета, средняя продолжительность жизни мужчин пробила дно и достигла 57 лет. Уличные ларьки продавали крепкий алкоголь в любое время суток, причём эти напитки были относительно дёшевы, и граждане в открытую распивали их на площадях. Очень мало кто обсуждал вред алкогольных напитков, а до 2013 года к их числу не относили даже пиво.

Однако затем всё изменилось. С момента прихода к власти Владимира Путина в 2000 году был принят целый ряд антиалкогольных законов. Круглосуточные ларьки запретили, и теперь алкоголь можно купить только до 11 часов вечера. На алкоголь ввели высокие акцизы, а сами горячительные напитки теперь нельзя рекламировать.

Алкоголь теперь нельзя в открытую распивать на улице: полиция не колеблясь оштрафует нарушителя. На протяжении многих лет в самолётах уже не разносят водку и прочие алкогольные напитки. Госведомства также нанесли удар по контрабандному алкоголю и самогону.

Вместе с тем всё большее распространение получает здоровый образ жизни, рост популярности которого совпал с увеличением доли среднего класса. Нынешние русские больше знают о важности здорового образа жизни — что роднит их с любителем спорта президентом Путиным.

Путин также являет собой образ здорового президента, контрастируя в этом отношении со своим предшественником Борисом Ельциным, которого многие русские помнят из-за того, что у того порой заплетался язык. При этом в РФ также идёт и кампания против курения.

Тем не менее, оговаривается Svenska Dagbladet, русские по-прежнему потребляют 11-12 литров чистого алкоголя в год, в то время как в Швеции этот показатель составляет лишь 8,8 литров. Кроме того, есть разница между потреблением алкоголя в городе и в деревне — как и между более состоятельными и более бедными слоями населения.

Далеко не все похожи на Анну Голубкову и её друзей-коктейльщиков из модного Санкт-Петербурга. В захудалом пригороде с грязновато-серыми зданиями советских времён журналистка издания встретилась с 34-летним Артёмом Белоусовым, который только что прибыл в реабилитационную клинику. Вырос он в сибирском городе Ухта, где бутылка стала его главным собеседником.

«Впервые я попробовал алкоголь, когда мне было семь, — рассказывает он. — В 14 я уже был алкоголиком, полностью зависимым. Я пил каждый вечер, в основном водку, но иногда самодельное пиво. Я не знаю, почему всё так сложилось.

За 20 лет Артём ни разу не был трезвым. Его мама, которая работала уборщицей, пыталась помочь ему бросить эту пагубную привычку, но в этом не преуспела. Со своим отцом он ни разу не встречался. Десять лет назад он приехал в Санкт-Петербург, однако и там пить не бросил.

Однако в мае этого года всё изменилось. Артём попал в центр лечения алкоголизма и там ему, наконец, удалось избавиться от алкогольной зависимости. Затем он попал в клинику, которая получает финансирование согласно указу Владимира Путина и в которой установлены жёсткие правила: никакого алкоголя и общение с психологом по утрам и вечерам. Через некоторое время он начал работать электриком — это была его первая профессия.

«Я трезв уже шесть месяцев, четырнадцать дней и восемь часов. Самый долгий срок за все предыдущие 20 лет, — с гордостью пишет он. — Я заново открываю для себя жизнь. Жаль, что мама не видит. Она умерла четыре года назад».

Следующий шаг Артёма — продолжить работать электриком и обзавестись собственным жильём — но не в Санкт-Петербурге. Он планирует перебраться во Владивосток и остаток жизни провести трезвым, подытоживает Svenska Dagbladet.

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Последнее: За последние 20 лет Россия, которая однажды считалась одной из самых пьющих стран в мире, добилась значительных успехов в борьбе с уровнем потребления алкоголя, что привело к серьёзному росту продолжительности жизни в стране, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, в новой РФ молодёжь предпочтёт скорее не налить себе стопку водки, а поболтать за бокалом вина […]