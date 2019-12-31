DI — несмотря на тёмное десятилетие, западная демократия может быть на пороге своего расцвета

Несмотря на то, что 10-е годы XXI века стали довольно тёмным периодом истории, следующее десятилетие вполне может оказаться богатым на позитивные новости и успехи демократии, пишет Dagens Industri. Как отмечает газета, очень многое будет зависеть от новых лидеров в таких странах как США, Россия, Германия и Великобритания, а также действий на фронте борьбы с глобальным потеплением и внедрения новых «зелёных» технологий.



Reuters

Когда 80-е годы сменяли 70-е, в декабрьской мгле антиутопии нависали над миром как чёрные тени. Экономика дышала на ладан, ядерную угрозу воспринимали всерьёз, из британских туч шёл кислотный дождь, а озоновая дыра по своей площади могла посоперничать с Антарктидой. Молодёжь боялась атомных бомб, а американцы — повторения Вьетнама. Мир в целом был очень бедным и опасным местом. 1970-е были плохим десятилетием, и тогда мало кто видел свет в конце тоннеля, пишет Dagens Industri.

Однако всё изменилось. 80-е стали десятилетием радости. Это чувствовалось в одежде, было видно в стрижках, слышно в музыке: людям стало лучше. Экономический рост вернулся, на фондовом рынке начался бум. Новое руководство в США, Великобритании, ФРГ и Советском союзе покончило с холодной войной. Затем пала и Берлинская стена, а Советский союз прекратил существование беспрецедентно мирным способом. Швеция же стала новой, более богатой, весёлой, открытой и свободной страной.

«В канун нового, 1980 года, этого никто не мог предвидеть», — считает газета.

Примерно такое же настроение царит и сейчас, на переломе десятилетий. 2010-е во многом стали тёмными годами. РФ и Китай избрали более «авторитарный» путь развития. США обзавелись президентом, который доставляет много хлопот. Популистский и националистический импульс потряс всю Европу. Климатический кризис превратился в глобальную угрозу, а молодое поколение сомневается в своём будущем.

«Однако представьте, что будет, если всё изменится, и новые лидеры перехватят инициативу? Вот шесть важных изменений в руководстве, которые могут привести к более лучшему и позитивному развитию событий», — пишет издание.

Новое руководство в США. Время, отмеренное Дональду Трампу в его президентском кресле, истекает либо сразу же после осенних выборов, либо ещё через четыре года. Можно вполне уверенно говорить о том, что Трамп — это симптом нечто большего, однако как человек американский лидер нанёс урон престижу президентского поста самой сильной и важной демократии в мире. В любом случае всё это закончится. И даже несмотря на то, что США страдают от глубоких социальных, демографических и климатических проблем, американское общество всегда славилось своей смекалкой, знаниями и отвагой.

Новое руководство в России. Владимир Путин должен покинуть свой пост в 2024 году. О его преемнике неизвестно ничего, однако, по мнению Dagens Industri, на протяжении всего времени правления Путина РФ шла в неправильном направлении: она «вторглась» в две соседние страны и «угрожала» многим другим. Новая власть в Москве даёт шанс на улучшение отношений. Европа должна как внимательно относиться к своим границам и альянсам, так и не пропустить появление мирной и демократической России.

Новое руководство в Германии. Долгое правление канцлера Ангелы Меркель оказалось удивительно небогато на реформы. По сравнению с её предшественником Герхардом Шрёдером, эра Меркель больше похожа на «застой». Она занималась финансовым кризисом, кризисом еврозоны, «российским кризисом» и миграционным кризисом, однако канцлер изменила не слишком многое. Кто станет кандидатом в канцлеры от ХДС неясно. Фигура новой председательницы партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вызывает вопросы. Поэтому всё большее количество людей косится в сторону премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера — консервативного экоактивиста, критика миграционной политики Меркель и радикального «зелёного». Новый лидер Германии может вступить на тропу реформ, найти баланс с Францией в европейской политике, заключить мир с Россией и наладить хорошие отношения с США и Китаем. Это будет непросто, но и дорога Гельмута Коля не была усеяна лепестками роз.

Новое руководство в Великобритании. После Нового года правительство Бориса Джонсона может начать работать по-настоящему. Британский премьер выступает за любопытную смесь из крупных инвестиций в инфраструктуру, «зелёной» политики, концепции пешеходного и велосипедного города, глобальной торговли и национального самоопределения. На пути у него много препятствий, однако несмотря на брексит, он способен стать сильным европейским политиком. Если в Германии победит Зёдер, то в нём Джонсон найдёт нового партнёра.

Новое руководство в климатическом вопросе. Все компетентные органы, весь ЕС, важные американские штаты и даже Индия назвали 20-е годы десятилетием, в котором объёмы вредных выбросов должны сократиться. Соответствующие законы уже начинают претворяться в жизнь, а умные компании готовы к новой технической и экономической гонке. Те предприятия, партии и страны, которые вырвутся здесь вперёд, окажутся в сильной позиции. Западная демократия окажется под экзистенциональной угрозой, если здесь захватит инициативу Китай, однако если этого не произойдёт, мир вполне может накрыть новая демократическая волна. «Победит тот, у кого больше всего солнечных батарей», — считает Dagens Industri.

Новое руководство в промышленности. В ближайшее время Volkswagen собирается представить свою новую серию электромобилей. Другие производители также не намерены оставаться в стороне, однако эта компания лучше контролирует европейский рынок и обладает большим влиянием. Настоящий прорыв произойдёт тогда, когда электромобиль станет настолько же дёшев и получит такую же дальность хода, как обычный Golf. В таких условиях у компаний, которые выступают против вытеснения бензина и дизельного топлива, не будет ни единого шанса; то же самое касается и остальной промышленности, когда новые технологии, не связанные с ископаемыми ресурсами, станут конкурентоспособны.

«С новым десятилетием!», — поздравляет Dagens Industri.

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