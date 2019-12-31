Мнение: Кого бы расстрелял Сталин

Дивный Баунов, еще один наш умнейший «государственник», бывший кадровый дипломат, пишет про ошибки глубинного народа:

«Чего не понимает простой человек про репрессии, когда хвалит Сталина? Простому человеку кажется, что Сталин — это тот, кто сейчас расстрелял бы и сослал Медведева, Набиуллину, Чубайса, Сечина, вице-премьера по социалке Голикову, министра здравоохранения Скворцову, министра экономики Орешкина, главу московского Диптранса Ликсутова, мэра Собянина, главу пенсионного фонда Дроздова (этого по имени не знают, но все равно заслужил), Кудрина не поймешь за что, но явно не свой, Миллера за газ — да мало ли: на кого народ укажет, того и расстрелял бы.

В действительности Сталин – это тот, кто расстрелял бы сейчас, как это делал и тогда, тех, кто не доволен Медведевым, Ликсутовым, Скворцовой и Дроздовым. Тех, кто что-то там бухтит про них и ропщет, рассказывает анекдоты и выражает недовольство, необязательно публично, как каждый сейчас, кому охота, а так, среди своих, в курилке, тех, кто что-то там вякает, что раньше было лучше, или сейчас могло бы быть лучше. Вот этих он расстрелял бы и сослал в первую очередь. А министра Голикову мог бы и наградить высшей наградой. И попробовал бы кто не стоять, не радоваться, не аплодировать на собраниях, на которые оставили после работы, чтобы прочитать и обсудить новость о награждении. И посмел бы кто-то не выразить по поводу награждения восторга.

А еще Сталин — это тот, кто сейчас расстрелял бы или сослал тех, кто народу не противен и даже мил — министра Шойгу или министра Лаврова, бывшего мэра Ройзмана и старого большевика Зюганова, писателя Прилепина, чемпиона Плющенко и прикольного Жириновского. И не просто бы расстрелял. А приказал бы, чтобы народ собрался после работы в цехах и конторах, на улицах и площадях, и требовал бы им смерти. А тот, кто не пошел бы, или недостаточно громко требовал, того бы тоже расстрелял или сослал, как подельника. А что делать с главой пенсионного фонда, решал бы без помощи народа. Возможно, вместо расстрелянного Шойгу сделал бы Дроздова министром обороны и собрал бы людей в цехах и на площадях для одобрения. И посмел бы кто одобрять недостаточно бурно!».

Да, дуракам никогда не дано понять, что мечтать о том, что придет Кто-То и «расстреляет всех врагов» — не просто гнусно и подло, но еще и нерационально. Тот, кого накликаешь, будет расстреливать не по твоему списку, а по своему; в котором, вполне возможно, стоит и твоя фамилия. Возможно, в числе первых.

Хотите расстреливать — расстреливайте сами (если, конечно, есть из чего). Нет из чего — не будите лихо.

Видимо, эту несложную мысль хочет донести до тупой толпы обиженных идиотов Баунов. Естественно, без шансов.

Источник: Размышления вольного социолога

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