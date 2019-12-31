Большинство южнокорейцев назвали свою страну «адом»

Большинство граждан Южной Кореи хотят уехать из своей страны, называя ее «адом», информирует местное издание The Hankyoreh («Корейская нация») со ссылкой на результаты социологического исследования.

По данным издания, восемь из десяти южнокорейцев в возрасте от 19 до 34 лет считают свою родину «адом», а 75% заявили, что надеются уехать. В группе представителей старшего поколения (от 35 до 59 лет) «адом» Южную Корею считают 64% опрошенных, а о своем желании уехать сообщили 65% респондентов. При этом уровень тревожности среди женщин выше, чем у мужчин, передает РИА «Новости».

Данные исследования представлены на 119-м форуме по гендерному равенству Корейского института развития женщин (KWDI). Это правительственный исследовательский центр при канцелярии премьер-министра Южной Кореи. В ходе исследования были проанализированы данные 5 тыс. южнокорейцев от 19 до 59 лет, погрешность составляет 5%.

Напомним, в октябре Южная Корея решила увеличить расходы на оборону на фоне «тихой» войны с Японией и нерешенности конфликта с КНДР.

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