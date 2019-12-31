Актерская семья Певцова и Дроздовой отметила серебряную свадьбу

31.12.2019, 3:04, Разное

Семья народных артистов РФ Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой отмечает серебряную свадьбу. О супружеской жизни, длящейся уже 25 лет, Певцов пояснил поклонникам в Instagram.
В одном интервью, отвечая на вопрос о личной жизни, известный актер подчеркнул, что годы, проведенные вместе, не оставили места для утомленности от общения друг с другом. Нам не бывает скучно, пояснил он. Прибегнув к образному сравнению, подчеркнул, что жизнь с любимой напоминает союз двух деревьев, посаженных вместе, когда они буквально сплетаются вместе. За эти годы, говорит Певцов, мы «прорастаем друг в друга, и чем дальше, тем глубже». Сегодня же актер и музыкант назвал человеческую жизнь «пестрой», где печаль и радость соседствуют рядом, отметив, что накануне они испытывали глубокую скорбь на церемонии прощания с Галиной Волчек.

Среди публикаций на странице Дмитрий Певцов разместил два поста рядом: один посвящен великой актрисе и художественному руководителю «Современника», на другом — супружеская чета Певцов/ Дроздова вместе с дочерью Аленой. Поклонники поздравляют супругов и желают, чтобы Бог и дальше хранил их союз.



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Последнее: Семья народных артистов РФ Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой отмечает серебряную свадьбу. О супружеской жизни, длящейся уже 25 лет, Певцов пояснил поклонникам в Instagram. В одном интервью, отвечая на вопрос о личной жизни, известный актер подчеркнул, что годы, проведенные вместе, не оставили места для утомленности от общения друг с другом. Нам не бывает скучно, пояснил […]

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