Гончарук сам не понимает что несет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвинил украинцев в том, что храня деньги в стабильном долларе или евро они наносят удар по экономике страны!

Самый удивительный премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал очередное громкое заявление максимально подчеркивающее отсутствие у него минимальных знаний позволяющих ему занимать должность на которую его поставили.

По его глубокомысленному мнению, из-за того, что значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте, экономика Украины находится в упадке и он намерен с эти решительно бороться!

Он отметил, что дедолларизация экономики — это в определенной мере ее оздоровление. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов.

Да?

Правда?

Не подскажите Алексей Валерьевич на оснований каких данных анализа вы сделали свой вывод?

Не напомните методологию согласно которой вы проводили данное исследование?

Или все же ваш вывод был основан на величине и количестве фракций в козявке выковырянной вами из носа?

Ибо извините как иначе объяснить тот факт, что вы лично сами указали в своей декларации нет накоплений в гривне и вы (не дурак) храните деньги в долларе и евро?

Так кто тут из нас Алексей Валерьевич кого обманывает?

Не подскажете?

David Kohan

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Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвинил украинцев в том, что храня деньги в стабильном долларе или евро они наносят удар по экономике страны! Самый удивительный премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал очередное громкое заявление максимально подчеркивающее отсутствие у него минимальных знаний позволяющих ему занимать должность на которую его поставили. По его глубокомысленному мнению, из-за того, что значительная […]