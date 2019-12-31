На дачу Медведева специально завезли снег – Навальный

На дачу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева специально завезли снег. Об этом 30 декабря в Instagram сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный.

«Это дача Дмитрия Медведева на Волге, сфотографированная с другого берега реки. Но не спешите говорить: ну и чего? Ты ж нам детально показал ее в «Он вам не Димон». Тут офигенная деталь. Снег видите? А на соседних участках снег есть? То-то и оно. В средней полосе России со снегом напряженка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плесе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плесе, снег есть! Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? А оплатил это кто? Правильно – вы», – написал Навальный.

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Это дача Дмитрия Медведева на Волге, сфотографированная с другого берега реки. Но не спешите говорить: ну и чего? Ты ж нам детально показал её в «Он вам не Димон». ⠀ Тут офигенная деталь. Снег видите? А на соседних участках снег есть? То-то и оно. ⠀ В средней полосе России со снегом напряжёнка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть! ⠀ Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? ⠀ А оплатил это кто? Правильно — вы. Так что, если у вас нет денег, то держитесь от мысли, что как минимум одной семье в России вы подарили красивый праздник и обеспечили прекрасное новогоднее настроение.

Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny) 30 Гру 2019 р. о 3:59 PST

В марте 2017 года фонд Навального опубликовал расследование под названием «Он вам не Димон», в котором говорится, что Медведев имеет несколько резиденций, оформленных на благотворительные фонды.

В декабре 2018 года Навальный сообщал, что бизнесмен Алишер Усманов и фонд «Соцгоспроект» требуют удаления с YouTube фильма «Он вам не Димон».

В декабре 2019 года в офис фонда Навального приходили с рейдом. Оппозиционер заявлял, что формальной причиной рейда стал отказ удалить фильм-расследование «Он вам не Димон».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: На дачу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева специально завезли снег. Об этом 30 декабря в Instagram сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный. «Это дача Дмитрия Медведева на Волге, сфотографированная с другого берега реки. Но не спешите говорить: ну и чего? Ты ж нам детально показал ее в «Он вам не Димон». Тут офигенная деталь. Снег видите? А […]