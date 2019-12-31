Коболев рассказал о «козырях в колоде» на переговорах с «Газпромом»

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев сообщил в Facebook, что во время переговоров с «Газпромом» о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему у Украины была «очень сильная позиция».

«С моего персонального опыта это были первые переговоры с «Газпромом» и РФ, на которых украинская сторона имела действительно очень сильную позицию. Рекордные запасы газа, завершен анбандлинг, подготовлена и протестирована к долговременной работе в реверсе газотранспортная система, своевременные санкции против «Северного потока – 2″, новый Стокгольмский арбитраж – это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы. Именно благодаря эффективной подготовительной работе сегодня удалось избежать очередного газового кризиса», – написал он.

Коболев добавил, что в ходе подготовки соглашений Украина получила от Европейской комиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС и украинского транзитного маршрута в целом.

Транзит газу територією України на найближчі 5 років забезпечено. Сьогодні Нафтогаз, Оператор ГТС України та Газпром… Posted by Andriy Kobolyev on Esmaspäev, 30. detsember 2019

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. «Газпром» выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта Украина получит более $7 млрд.

Исполнительный директор «Нафтогазу» Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите, стороны подписали договор о регулировании, согласно которому «Газпром» и «Нафтогаз» отзывают все текущие иски и жалобы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новая российская гиперзвуковая ракета «Авангард» подогревает опасения насчёт новой гонки вооружений с США, пишет Bloomberg. При этом, как отмечает агентство, развёртывание этой новой ракеты представляет особую опасность ввиду грядущего истечения срока действия договора СНВ-III о сокращении ядерных арсеналов Москвы и Вашингтона. Минобороны РФ Новая гиперзвуковая ядерная ракета, которую развернула Россия, подогревает опасения насчёт новой гонки […]