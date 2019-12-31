В США оценили последствия сохранения транзита газа через Украину

Американское издание Forbes отмечает, что сохранение транзита газа через Украину лишает США одного из аргументов против поставок российского голубого топлива в ЕС.
Издание обращает внимание, что возврат Украины на энергетический рынок в качестве транзитера газа лишает США одного из аргументов против поставок российского газа в ЕС, что осложняет продвижение поставок американского СПГ в Европе, передает РИА «Новости».
Издание также отмечает, что Соединенные Штаты опоздали на год с введением ограничительных мер против «Северного потока – 2», поэтому санкции США не помешают строительству трубопровода. «Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам РФ они не понравятся», – отмечается в материале.
При этом в статье отмечается, что «Северный поток – 2» всегда был пощечиной для Украины».
Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер объявил о заключении пакетной сделки по газу с Украиной. В понедельник правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом.
Напомним также, по мнению Москвы, санкции США против «Северного потока – 2» являются попыткой «протолкнуть» американский сжиженный природный газ на рынок Европы.
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