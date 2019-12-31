«Погань всякая»: обрушившемуся на Водонаеву Охлобыстину дали смачную пощечину

Охлобыстин сам является многодетным отцом и известным поборником абортов. Призыв Водонаевой «не рожать стране рабов» сильно взбесил знаменитость, и он разразился настоящей гневной тирадой в адрес Алены. Он даже сравнил ее с представительницами древнейшей профессии.

Впрочем, у телеведущей нашлись защитники. Так Рустам Солнцев отвесил звезде сериала «Интерны» смачную пощечину. Журналист заметил, что артисту следовало бы выбирать выражения или же игнорировать ситуацию, которая пришлась ему не по нутру.

«Красивая девушка, молодая мама Водонаева высказалась как могла, по-бабьи. О том, что в нашей стране нельзя, категорически нельзя рожать много детей, если ты не жена богатого чувака. Мисс очевидность, конечно. Это и так понятно, что два и более ребенка – путь в нищету», – передает слова Солнцева «Эхо Москвы». Он, конечно, заметил, что знаменитость высказалась довольно жестко, однако ее позицию он полностью поддерживает.

«Погань всякая давай ее оскорблять. Многодетный бездарный артист один, снимающийся во всяком дерьме, для того чтобы прокормить свою ораву, проституткой назвал. Депутаты разные возмутились, дико вращая желтыми глазами. Бурление говн по старому мракобесному сценарию», – подчеркнул Рустам.

Он также дополнил, что уж кто-кто, а Алена имеет полное право рассуждать на эту тему, т.к. она является матерью-одиночкой, однако вполне себе способна самостоятельно обеспечить будущее своему ребенку. Кроме того, Солнцев призвал, в первую очередь, не травить телеведущую, которая вынесла проблему на обсуждение, а разобраться с первопричиной – почему в России вообще невыгодно рожать много детей, если у тебя нет внушительного капитала.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 29 Дек 2019 в 3:39 PST

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