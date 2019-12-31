В 2020 году из государственных цирков исчезнут представления с животными – Бородянский

В течение 2020 года в государственных цирках откажутся от представлений с животными. Об этом 30 декабря в Facebook сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
«Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях», – написал министр.
По его словам, сейчас Кабинет Министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.
«Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам», – добавил он.
Сьогодні добігли 4 місяці відтоді, як я очолив Міністерство культури, молоді та спорту. За цей час я чув багато нарікань…
Posted by Володимир Бородянський on Esmaspäev, 30. detsember 2019
Использование диких животных в цирках запрещено в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Латвии, Нидерландах, Румынии, Словении, Финляндии, Швеции. В Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных.
17 сентября впервые в Украине Одесский окружной административный суд запретил госпредприятию “Одесский государственный цирк” удерживать, использовать или размещать диких животных.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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