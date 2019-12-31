«Нафтогаз» и «Газпром» подписали контракт на транзит газа через Украину по принципу «качай или плати»

«Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали контракт на транзит газа по территории Украины. Об этом поздно вечером 30 декабря сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета «Нафтогаза», а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно», – написал Витренко в фейсбуке.

«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет – является неординарным событием в таких условиях. Это первый раз в истории Украины, когда «Газпром» заключил контракт на транзит по европейскому принципу «качай или плати». К этому времени только закупки газа у «Газпрома» покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом «бери или плати», – добавил Витренко.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что минимальные объемы на первый год составят 65 млрд кубов, и по 40 млрд в последующие четыре года.

Российская сторона также сообщила о подписании транзитного контракта.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», – заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

20 декабря представители Украины, России, Евросоюза, а также компании «Оператор газотранспортной системы Украины», «Нафтогаза» и «Газпром» предварительно договорились сохранить транзит в обмен на отказ от взаимных претензий в международных судах.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: За последние 20 лет Россия, которая однажды считалась одной из самых пьющих стран в мире, добилась значительных успехов в борьбе с уровнем потребления алкоголя, что привело к серьёзному росту продолжительности жизни в стране, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, в новой РФ молодёжь предпочтёт скорее не налить себе стопку водки, а поболтать за бокалом вина […]