Нидерландские ученые предсказали климатическую катастрофу по всей Европе

Нидерландские исследователи предсказали, что Северо-Атлантическое течение в следующие 100 лет может изменить свое направление. Это грозит Европе климатической катастрофой.
Вышеназванное течение за счет переноса теплой воды из Мексиканского залива в Европу обеспечивает континент мягким климатом. По мнению экспертов, талая вода из Гренландии и большое количество осадков способны помешать теплообмену. Это также подтвердило моделирование, проведенное нидерландскими учеными. Согласно работе океанологов, угроза полной остановки процесса незначительна, но вероятность того, что временное нарушение данного течения произойдет в следующие 100 лет, составляет 15%.
Подобные изменения могут спровоцировать сильное похолодание в регионе. При этом прогноз ученых не затрагивает вклад пресной воды от таяния арктических ледяных щитов, который способен еще сильнее ухудшить предсказание.
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