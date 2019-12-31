«Пенсию дают или нет, а по морде – точно!» В России пенсионеры подрались в очереди за выплатами. ВИДЕО

31.12.2019, 1:57, Разное

Пенсионеры из российского Владикавказа (Северная Осетия) пришли получить положенные им выплаты в одно из отделений Сбербанка и из-за давки устроили там потасовку. В Сети появилось видео этого случая.

«Во Владикавказе пенсию дают!», – так подписали видео в паблике «Роисся24».

Пенсия во Владикавказе

Во Владикавказе пенсию дают!

Posted by Роисся24 on Sunday, December 29, 2019
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Последнее: Пенсионеры из российского Владикавказа (Северная Осетия) пришли получить положенные им выплаты в одно из отделений Сбербанка и из-за давки устроили там потасовку. В Сети появилось видео этого случая. «Во Владикавказе пенсию дают!», – так подписали видео в паблике «Роисся24». Пенсия во Владикавказе Во Владикавказе пенсию дают! Posted by Роисся24 on Sunday, December 29, 2019………………………….

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