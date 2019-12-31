Мнение: «Дело майдана будет закрыто!»

31.12.2019, 1:55, Разное

В дополнение к вчерашнему материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5527635.html про обмен бойцов "Беркута" которых обвиняли в том, что они расстреливали евромайдан в 2014 году.
После того, как пленных переданных из ЛНР и ДНР привезли в Киев, Зеленский приехал попиариться на их фоне, где поведал, что:

1. Освобождение бойцов "Беркута" было одним из условий оговоренных на встрече в Нормандском формате, которая недавно прошла в Париже. При этом в открытых документах нет никакого указания на то, что Украина должна их обменять. Так что тут мы имеем либо наличие неких не публичных договоренностей, о которых не посчитали нужным сообщить, либо же попытки Зеленского отбиться от обвинений со стороны порохоботов в том, что он "освобождает убийц небесной сотни".

2. Также Зеленский отметил, что освобожденные бойцы "Беркута" так и не получили приговор за 5 лет и жили вполне себе неплохо и их даже не били (интересно, а кого по данным Зеленского избивали в украинских тюрьмах?). Примечательно, что людей, чья вина за 5 лет не была доказана в суде, называют "убийцами небесной сотни", а когда не осужденных людей меняют, начинается истерика, как будто освободили осужденных преступников. Что ж вы их за 5 лет не посадили по решению суда?

3. Зеленский пообещал продолжить расследование по делу "небесной сотни" и расстрела евромайдана и обязательно довести его до конца, хотя "обвиняемых" сам только что передал в ЛНР и ДНР. Разумеется, закрыть это дело можно тремя способами — просто спустить на тормозах, назначить виновными переданных сотрудников "Беркута" и Януковича, ну или совсем маловероятный вариант — начать уголовное преследование Парубия, Пашинского, Парасяюка и прочих.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: В дополнение к вчерашнему материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5527635.html про обмен бойцов "Беркута" которых обвиняли в том, что они расстреливали евромайдан в 2014 году.После того, как пленных переданных из ЛНР и ДНР привезли в Киев, Зеленский приехал попиариться на их фоне, где поведал, что: 1. Освобождение бойцов "Беркута" было одним из условий оговоренных на встрече в Нормандском формате, […]

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