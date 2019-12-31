В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд – Зеленский

В течение действия пятилетнего контракта по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему Украина получит более $7 млрд. Об этом 30 декабря в Facebook заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим, по меньшей мере, более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская газотранспортная система будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка – 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности», – написал президент.

Кінець року, але не досягнень. Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо… Posted by Володимир Зеленський on Esmaspäev, 30. detsember 2019

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. «Газпром» выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Исполнительный директор «Нафтогазу» Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите стороны подписали договор о регулировании, согласно которому «Газпром» и «Нафтогаз» отзывают все текущие иски и жалобы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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