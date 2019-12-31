Нафтогаз раскрыл подробности пакетной сделки с Газпромом

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко раскрыл подробности пакетной сделки с Газпромом об организации транзита российского природного газа через территорию Украины.

«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет – является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу «качай или плати», – сообщил топ-менеджер Нафтогаза в соцсети Facebook.

Витренко сообщил, что документ подписывался дистанционно – сам он поставил подпись в Вене после обеда, а глава Газпрома Алексей Миллер вечером того же дня в Санкт-Петербурге.

«Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета Нафтогаза, а также кабмина. Поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно», – отметил Витренко.

Представитель Нафтогаза подтвердил, что документ подписан на основании «европейский правил» транзита газа, а сама компания выступает в качестве «организатора транзита» по Украине.

Витренко проинформировал, что договоренность предполагает «гарантированные объемы» поставок газа для транзита (65 млрд кубометров в 2020 и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах). При этом остается опция дополнительных объемов транзита «с большей гибкостью бронирования, которые будут оплачиваться по более высокому тарифу».

Витренко также подтвердил, что стороны подписали соглашение об урегулировании судебных споров, которое предполагает «отзыв всех текущих исков и жалоб с обеих сторон» в судебных инстанциях.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер объявил о заключении пакетной сделки по газу с Украиной.

Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. В понедельник правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом.

Также Москва и Киев после Нового года договорились обсудить прямые поставки газа на Украину.

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