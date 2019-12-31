Наука: Стоит ли прикреплять к ошейнику вашей кошки колокольчик?

Ваша кошка приносит вам трупы своих жертв? Эту обычную для домашних кошек форму поведения можно считать отвратительной, а можно — очень даже милой: ведь кошка приносит вам то, что, с её точки зрения, — превосходный подарок.

Такая щедрость достойна похвалы, но охота домашних кошек влияет на экосистемы и ставит некоторые виды животных на грань вымирания. А что же сделать, чтобы ваша кошка не ловила диких животных? У этой проблемы есть два основных варианта решения: не выпускать кошку из дому или прикрепить к её ошейнику средство отпугивания (например, колокольчик).

Присмотримся к указанным вариантам

Конечно, самый простой метод не дать вашей кошке убивать птиц и грызунов — это постоянно держать её дома. В пределах домашнего пространства ваша кошка будет удовлетворять свои потребности в охоте лишь с помощью проникающих в это пространство мышей. Если же вы не хотите ограничивать свободу передвижений своей кошки, то во избежание негативных последствий для экосистем обычно прикрепляют к ошейнику кошки колокольчик, предупреждающий диких животных о её приближении. Но насколько безопасен и эффективен этот вариант?

Плюсы и минусы колокольчиков

Учёные провели ряд исследований, чтобы выяснить, помогают ли колокольчики потенциальной кошачьей добыче не превратиться в действительную. Общий вывод такой: да, помогают! Благодаря колокольчикам, прикреплённым к ошейникам кошек, количество их жертв становится меньше почти вдвое, а этого, по-видимому, достаточно, чтобы устранить угрозу для экосистем.

Но, эффективно мешая кошкам охотиться, не вредит ли звон колокольчиков кошачьему здоровью? Многие кошатники беспокоятся об ушах своих подопечных. По словам кандидата ветеринарных наук Рейчел Малкани (Rachel Malkani), колокольчик издаёт звуки не выше 50—60 дБ, а, по данным исследований, звуки до 80 дБ безвредны для кошек. Большинство из них, похоже, никак не реагирует на звон колокольчика, хотя есть и такие, которым он не нравится.

Некоторых кошатников беспокоит, что колокольчик может информировать о приближении кошки не только её потенциальную добычу, но и опасных для неё крупных хищников. Такое возможно, но, поскольку многие хищники имеют чрезвычайно острый слух, вряд ли тихий звон колокольчика способен существенно влиять на обнаружение ими вашей кошки. Если вы живёте в районе, где на неё могут напасть крупные животные, вам, вероятно, следует вообще не выпускать её из дому или, по меньшей мере, контролировать её прогулки. Кроме того, вы можете приобрести кошачий вольер, который позволит кошке безопасно наслаждаться свежим воздухом!

Альтернативы колокольчику

Если вы не хотите вешать на ошейник своего пушистого друга колокольчик, у вас есть ещё один вариант — кошачий нагрудник. Ярко окрашенный нагрудник сможет вовремя предупредить о присутствии кошки её потенциальную жертву. В радужном нагруднике ваша кошка может выглядеть несколько глупо, зато, согласно научным данным, это устройство сокращает охотничью добычу кошек примерно так же, как и колокольчик. Однако в силу того, что для оповещения потенциальных жертв нагрудник использует цвет, он гораздо эффективнее предупреждает птиц (у которых очень хорошее цветовое зрение), но значительно менее эффективно — мелких млекопитающих (у которых зрение, как правило, довольно плохое).



В ходе исследований установлено, что кошки, у которых есть возможность охотиться, в среднем убивают одно-два животных в неделю. Вроде бы немного, но вспомните, сколько в мире владельцев кошек. Общее число жертв кошачьей охоты намного больше, чем десятки миллионов. Эта охота может оказаться особенно вредной для экосистем, если вы живёте в районе, где экология чрезвычайно чувствительна к любым воздействиям, — например, на острове или вблизи заповедника. Имейте в виду, что обычно кошки не несут домой всю свою добычу, поэтому, если вы не видели какого-то убитого вашей кошкой дикого животного, это ещё не значит, что убийства не было.

Не стоит бояться надевать на кошку ошейник или нагрудник. Хотя страхи насчёт того, что из-за ошейника кошка может удавиться или застрять в каком-нибудь мусоре, — обычное явление, на деле вредные побочные эффекты, вызываемые ошейниками, встречаются очень редко. Исследовав работу 107 пунктов ветеринарной помощи, учёные установили, что на каждые 2,3 года приходится лишь один случай повреждения, связанного с ошейником, причём смертельных случаев оказалось ещё меньше. Вам мало этой статистики? — Тогда, чтобы избавиться от страхов, купите ошейник с мягкой растягивающейся подкладкой, от которого животное, застряв, может легко освободиться.

Если ваша кошка гуляет на улице, особенно в тех местах, где обитают исчезающие виды животных, пожалуйста, снабдите кошку отпугивающим устройством, чтобы помочь сохранить эти исчезающие виды.

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