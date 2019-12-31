В Киеве на заброшенной базе обнаружили шесть тигров

В Голосеевском районе Киева обнаружили шесть тигров без надлежавших условий существования. Об этом 30 декабря в Facebook проинформировала пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве отметили, что о тиграх на острове Жуков правоохранителям 29 декабря рассказала жительница Киева.

В полиции сообщили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринамиШість тигрів, яких… Posted by Поліція Києва on Esmaspäev, 30. detsember 2019

Юрист и зоозащитница Евгения Прокопенко заявила в Facebook, что это на нашла животных.

«Наверное, половина Голосеевского отдела полиции сегодня побывала на заброшенной базе Тайгер Клуб, где мною было обнаружено шесть тигров просто в ужасающих условиях, после того, как утром мне позвонили и сообщили о том, что в маленькой клетке на острове видели одного тигра, который кричал и которому было плохо. Маленькие вольеры из рабицы и другого материала, попавшегося под руку, трое тигров в вольере метров восемь, практически, по колено в воде, грязи и фекалиях даже без возможности найти сухое место. Воду пьют эту же в которой живут. Один большой тигр в вольере 1,5 м на 2 м, и двое тигров в вольере чуть побольше», – рассказала она.

По информации Прокопенко, собственник тигров не находится в Украине.

«Содержать животных он не имеет возможности, когда-то у него был закрытый клуб и жили экзотические животные. Это достаточно известный на Украине человек», – добавила зоозащитница.

Жестокое обращение с тиграми, Киев, остров Водников.Начало: https://www.facebook.com/evinform/videos/2044637409016200/?d=nПо состоянию на 22 часа было поднято на уши пол Киева. Сегодня я не дала посидеть на корпоративах многим людям и я благодарна за их оперативное вмешательство! Отдельное спасибо Начальнику Управления экологии КГГА Малеваному Андрею за содействие и помощь! Спасибо всем, кто приехал и был со мной на связи в тел режиме! И так:Наверное, половина Голосеевского отдела полиции сегодня побывала на заброшенной базе Тайгер Клуб, где мною было обнаружено шесть тигров просто в ужасающих условиях, после того, как утром мне позвонили и сообщили о том, что в маленькой клетке на острове видели одного тигра, который кричал и которому было плохо. Маленькие вольеры из рабицы и другого материала попавшегося под руку, трое тигров в вольере метров восемь, практически, по колено в воде, грязи и фикалиях даже без возможности найти сухое место. Воду пьют эту же в которой живут. Один большой тигр В вольере 1,5м на 2м., и двое тигров в вольере чуть побольше. Опер группа зафиксировала и заактировала состояние животных и условия их содержания. Тут же на месте написано заявление по 299й статье. Экоинспекция так же зафиксировала нарушение содержания животных. Теперь будет оперативно получено решение суда на изъятие тигров. Либо второй вариант, который после того, как стороне хозяина стало ясно, что тигров все-равно заберут, мне был предложен вариант, что их отдадут добровольно — о чем, надеюсь, и получится провести переговоры. Собственник не находится в Украине, содержать не имеет возможности, когда-то у него был закрытый клуб и жили экзотические животные. Это достаточно известный на Украине человек. Как оказалось мы с ним хорошо знакомы, поэтому я надеюсь на диалог. Posted by Evgenia Prokopenko on Pühapäev, 29. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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