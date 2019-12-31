В Сети появились изображения нового Mercedes EQA

Ряды электрокаров вскоре пополнит кроссовер компании Mercedes EQA. Сейчас же в Сети можно увидеть рендеры новинки.

Автомобили с электрической силовой установкой становятся все более востребованными у автолюбителей. Свои варианты электрокаров уже выпустили многие производители. Вскоре в салоны поступят первые кроссоверы Mercedes EQA на электротяге. Уже сейчас в Сети появились первые изображения грядущей новинки. Будущий электрокар станет компактным внедорожным авто, работающим только на электрическом двигателе.

Стоит отметить, что концерн Mercedes-Benz разрабатывает целую линейку электромашин, в составе которой будет модернизированный кроссовер GLA, уровень выбросов у которого будет нулевым. Пока точное название грядущей новинки не известно, предположительно, это будет EQA. Ранее в СМИ сообщалось, что закрытый камуфляжем автомобиль уже был испытан на трассах скандинавских стран. Попавшие в интернет рендеры Mercedes EQA показывают дизайн экстерьера модернизированного авто. Габариты и пропорции электромашины, как видно из изображений, аналогичны модели GLA, послужившей базой. Интересно, что радиаторная решетка автомобиля закрытая и окаймлена затемненными фарами, что придает электрокару особый шарм.

Разница между классической машиной и электрокаром видна в задней части EQA, здесь техностилисты компании разместили светодиодную ленту, соединившую фонари задних фар. Также получил новое конструкционное решение задний бампер, а колеса — многоспицевые диски глянцевого дизайна, а также серебристую внешнюю отделку. Запас хода электрического кроссовера равен 480 километрам, технические характеристики пока неизвестны, поскольку официальное представление машины намечено не раньше, чем через год.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В течение 2020 года в государственных цирках откажутся от представлений с животными. Об этом 30 декабря в Facebook сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. «Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях», – написал министр. По его словам, сейчас Кабинет […]