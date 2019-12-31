«В@та рядом с вами!» В метро Киева молодежь сняла скандальное видео о Крыме

31.12.2019, 0:57, Разное

В сети появилось скандальное видео с молодыми девушкой и парнем в метро Киева, которые, насмехаясь, говорили о том, что оккупированный Крым – это Россия.

Ролик опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своей странице в Facebook. Молодые люди разговаривали на русском языке.

«Тот момент, когда в*та не где-то далеко, а рядом с вами, в киевском метро. Может, кто-то узнает эту девушку с в*тными мозгами, которая, улыбаясь, говорит, что…» – написал Штефан.

Парень спросил девушку: «Крым – это Украина или Россия?» На это она ответила: «Россия».

Той момент коли vаtа не десь далеко, а поряд з Вами у Київському метро. Може хтось впізнає цю дівчину з vаtяnими мізками яка посміхаючись каже що…
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Posted by Штирлиц — блог on Friday, December 27, 2019



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