«В@та рядом с вами!» В метро Киева молодежь сняла скандальное видео о Крыме

В сети появилось скандальное видео с молодыми девушкой и парнем в метро Киева, которые, насмехаясь, говорили о том, что оккупированный Крым – это Россия.
Ролик опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своей странице в Facebook. Молодые люди разговаривали на русском языке.
«Тот момент, когда в*та не где-то далеко, а рядом с вами, в киевском метро. Может, кто-то узнает эту девушку с в*тными мозгами, которая, улыбаясь, говорит, что…» – написал Штефан.
Парень спросил девушку: «Крым – это Украина или Россия?» На это она ответила: «Россия».
Той момент коли vаtа не десь далеко, а поряд з Вами у Київському метро. Може хтось впізнає цю дівчину з vаtяnими мізками яка посміхаючись каже що…
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Posted by Штирлиц — блог on Friday, December 27, 2019
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Последнее: Пенсионеры из российского Владикавказа (Северная Осетия) пришли получить положенные им выплаты в одно из отделений Сбербанка и из-за давки устроили там потасовку. В Сети появилось видео этого случая. «Во Владикавказе пенсию дают!», – так подписали видео в паблике «Роисся24». Пенсия во Владикавказе Во Владикавказе пенсию дают! Posted by Роисся24 on Sunday, December 29, 2019………………………….
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