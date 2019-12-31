Низкий и мерзкий пиар. Вместо того, чтобы смотреть в глаза семьям Героев Небесного сотни, Зеленский дико пиарится на обмене.

31.12.2019, 0:57, Разное

Низкий и мерзкий пиар.

Не перестаю удивляться, как эти люди делают из полных провалов и уничтожения государственности «положительную» картинку.

Вместо того, чтобы смотреть в глаза семьям Героев Небесного сотни, Зеленский дико пиарится на обмене.

У власти нет ничего святого, нет понимания государственности, точнее даже ее полная противоположность.

Это так называемая «путинизация» страны, где вместо реальности обществу предлагают телевизионную картинку на проплаченных каналам.

Где независимых СМИ не пускают освещать важные события, где нет судов и нет законов.

Но есть дикий пиар.

Вот он здесь, на этом фото.

Герои больше не нужны.

Важные требования агрессора и оккупанта.

Важные инстаграм картинки.

Важно все, кроме Украины.



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