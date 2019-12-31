Вот эти две «барышни» отказались сегодня возвращаться в Украину. Это на них меняли беркутню? видео

Вот эти две барышни – это те самые Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировали передать сегодня в рамках обмена пленными и которые отказались возвращаться в Украину.

Этих двоих внес в список великий переговорщик из ОП Ермак?

Это на них планировали обменять беркутню и харьковских террористов???

Вместо крымских татар Ермак захотел выменять этих?

Или их ему насильно в список всунули? Интересно, какое оправдание будут придумывать теперь на Банковой?

Вот эти две барышни — это те самые Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировали передать сегодня в рамках обмена пленными и которые отказались возвращаться в Украину. Этих двоих внес в список великий переговорщик из ОП Ермак? Это на них планировали обменять беркутню и харьковских террористов??? Вместо крымских татар Ермак захотел выменять этих? Или их ему насильно в список всунули? Интересно, какое оправдание будут придумывать теперь на Банковой?

Posted by Borislav Bereza on Sunday, December 29, 2019

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пенсионеры из российского Владикавказа (Северная Осетия) пришли получить положенные им выплаты в одно из отделений Сбербанка и из-за давки устроили там потасовку. В Сети появилось видео этого случая. «Во Владикавказе пенсию дают!», – так подписали видео в паблике «Роисся24». Пенсия во Владикавказе Во Владикавказе пенсию дают! Posted by Роисся24 on Sunday, December 29, 2019………………………….