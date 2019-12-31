Вот эти две «барышни» отказались сегодня возвращаться в Украину. Это на них меняли беркутню? видео

31.12.2019, 0:57, Разное

Вот эти две барышни – это те самые Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировали передать сегодня в рамках обмена пленными и которые отказались возвращаться в Украину.

Этих двоих внес в список великий переговорщик из ОП Ермак?

Это на них планировали обменять беркутню и харьковских террористов???

Вместо крымских татар Ермак захотел выменять этих?

Или их ему насильно в список всунули? Интересно, какое оправдание будут придумывать теперь на Банковой?

Вот эти две барышни — это те самые Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировали передать сегодня в рамках обмена пленными и которые отказались возвращаться в Украину. Этих двоих внес в список великий переговорщик из ОП Ермак? Это на них планировали обменять беркутню и харьковских террористов??? Вместо крымских татар Ермак захотел выменять этих? Или их ему насильно в список всунули? Интересно, какое оправдание будут придумывать теперь на Банковой?

Posted by Borislav Bereza on Sunday, December 29, 2019



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пенсионеры из российского Владикавказа (Северная Осетия) пришли получить положенные им выплаты в одно из отделений Сбербанка и из-за давки устроили там потасовку. В Сети появилось видео этого случая. «Во Владикавказе пенсию дают!», – так подписали видео в паблике «Роисся24». Пенсия во Владикавказе Во Владикавказе пенсию дают! Posted by Роисся24 on Sunday, December 29, 2019………………………….

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика