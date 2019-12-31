Италия приостанавливает лицензию лоукоста, который обслуживает Украину

Управление гражданской авиации Италии ENAC с 13 января 2020 года приостанавливает лицензию лоукоста Ernest Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авиаперевозчик не может продавать билеты и осуществлять полеты после указанной даты.

Как пишет La Repubblica, решение ENAC вступит в силу после 13 января, чтобы позволить компании осуществить перелеты по уже проданным билетам с учетом праздников.

Лицензию приостановили на основе положений регламента Евросоюза ЕС № 1008 от 2008 года, который содержит общие правила оказания воздушных услуг в Евросоюзе. Если Ernest Airlines предоставит соответствующие гарантии, приостановление лицензии может быть отменено.

Авиакомпания ведет переговоры с ENAC по урегулированию ситуацию и отзыва решения о приостановке лицензии.

Ernest Airlines – итальянская лоукост-авиакомпания со штаб-квартирой в Милане. Обслуживает ряд стран Европы, в том числе Украину, Румынию и Албанию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пенсионеры из российского Владикавказа (Северная Осетия) пришли получить положенные им выплаты в одно из отделений Сбербанка и из-за давки устроили там потасовку. В Сети появилось видео этого случая. «Во Владикавказе пенсию дают!», – так подписали видео в паблике «Роисся24». Пенсия во Владикавказе Во Владикавказе пенсию дают! Posted by Роисся24 on Sunday, December 29, 2019………………………….