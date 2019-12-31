Италия приостанавливает лицензию лоукоста, который обслуживает Украину

Управление гражданской авиации Италии ENAC с 13 января 2020 года приостанавливает лицензию лоукоста Ernest Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Авиаперевозчик не может продавать билеты и осуществлять полеты после указанной даты.
Как пишет La Repubblica, решение ENAC вступит в силу после 13 января, чтобы позволить компании осуществить перелеты по уже проданным билетам с учетом праздников.
Лицензию приостановили на основе положений регламента Евросоюза ЕС № 1008 от 2008 года, который содержит общие правила оказания воздушных услуг в Евросоюзе. Если Ernest Airlines предоставит соответствующие гарантии, приостановление лицензии может быть отменено.
Авиакомпания ведет переговоры с ENAC по урегулированию ситуацию и отзыва решения о приостановке лицензии.
Ernest Airlines – итальянская лоукост-авиакомпания со штаб-квартирой в Милане. Обслуживает ряд стран Европы, в том числе Украину, Румынию и Албанию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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