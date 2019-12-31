Газпром и Украина заключили пакетную сделку по газу

После пяти дней непрерывных переговоров в Вене Газпром и Украина подписали комплект соглашений и контрактов, которые являются большой пакетной сделкой и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года», – приводит слова председателя правления Газпрома ТАСС.
Документы датированы 30 декабря.
Миллер подчеркнул, что «Газпром сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером».
Накануне правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом.
Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. Также Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.
В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.
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Последнее: После пяти дней непрерывных переговоров в Вене Газпром и Украина подписали комплект соглашений и контрактов, которые являются большой пакетной сделкой и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан […]
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